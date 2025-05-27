Жительница Алтая попыталась заживо сжечь мужа из-за бытового конфликта
Мужчину увезли в больницу с ожогами
27 мая 2025, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае женщина облила своего мужа смесью бензина и масла для бензопилы, а затем подожгла. Со множественными ожогами мужчину увезли в больницу. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, 40-летняя Татьяна жила с 36-летним Александром в селе Красногорском. Накануне супруги поссорились. В ходе конфликта Александр несколько раз ударил Татьяну, после чего женщина достала из шкафа бензин и масло для бензопилы, выплеснула на супруга и подожгла зажигалкой.
Скорую помощь Татьяна вызвала мужу сама. Его увезли в больницу со множественными ожогами. Женщину забрали в полицию для разбирательства.
Ранее житель Алтая убил свою жену за отказ покупать ему алкоголь. Он бросил в супругу настенный шкаф, затем поставил над ней мебель и, пытаясь замаскировать убийство под несчастный случай, поджег дом. Однако следователи выявили криминальный характер смерти женщины и причастность ее мужа.
Мужчину обвинили в убийстве и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
16:01:48 27-05-2025
Такую жестокую бабу только садить лет на двадцать.