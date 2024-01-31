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Задержанный за взятку Шеломенцев попытается выйти из-под стражи

Теоретически он может перейти под домашний арест

31 января 2024, 08:52, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Задержанный по подозрению в получении взятки вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев может перейти под домашний арест. Сейчас он находится под стражей.

2 февраля суд рассмотрит жалобу адвокатов Шеломенцева. Если ее удовлетворят, экс-чиновник переедет из изолятора домой, пишет "Толк".

О задержании Шеломенцева стало известно 11 января.

По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. 

Барнаул суд

Комментарии 15

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Гость

09:00:43 31-01-2024

Да конечно, он уже своё отсидел.

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Гость

09:04:40 31-01-2024

И выйдет. И покаится и извинится. И если дойдет дело до суда (в чём ооочень сомневаюсь), получит ниже низшего и то условно.

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Гость

09:05:22 31-01-2024

С боями?

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горожанка

09:13:15 31-01-2024

вор должен сидеть в тюрьме, а не под домашним арестом

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гость

09:33:54 31-01-2024

горожанка (09:13:15 31-01-2024) вор должен сидеть в тюрьме, а не под домашним арестом... это в другой реальности

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Гость

09:27:53 31-01-2024

Задержанный за взятку, это когда с поличными взяли. А он вроде по подозрениям в каком-то году через скольких-то посредников. Но народу нравится, что посадили, доволен народ.

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Гость

09:52:12 31-01-2024

Гость (09:27:53 31-01-2024) Задержанный за взятку, это когда с поличными взяли. А он вро... Всё верно. Новость длится две недели. Потом она людям не интересна, её забывают, нужна свежая новость. Поэтому опускайте человека. Народу уже становится не интересно.

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Гость

10:10:04 31-01-2024

Потом она людям не инт... Поэтому опускайте человека. " А потом опущенного можно и отпустить? Ну вы циник!

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Гость

09:34:20 31-01-2024

Справится ли он с душителями свободы?

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Гость

09:36:36 31-01-2024

Если отпустят под домашний арест, то сбежит за границу.Денег то нагрёб не мало.С одного моста на Новом рынке только не хило нажился.Стоимость которого 2 млрд. руб.А он был главным куратором моста.

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Гость

09:40:59 31-01-2024

Просто сумма смехотворная отсюда эти заминки и задержки. Взял бы лямов 100 уже дома был бы. Но по мосту видимо расследований не будет

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Гость

11:04:18 31-01-2024

По мосту расследование будет,позже

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Гость

12:08:11 31-01-2024

И на СВО не предлагают. Не всем наверное туда дорога. Взяточникам нельзя. Это может стать прецедентом, начнут брать, чтобы туда не попасть

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Елена

14:34:29 31-01-2024

Ничего ему не будет, обвинения снимут и проучит он пост выше прежнего, только у нас так бывает.

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Гость

15:24:13 31-01-2024

Понятно отмазался парень, заплатил куда надо, вот и освобождают))

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