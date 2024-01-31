Задержанный за взятку Шеломенцев попытается выйти из-под стражи
Теоретически он может перейти под домашний арест
31 января 2024, 08:52, ИА Амител
Задержанный по подозрению в получении взятки вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев может перейти под домашний арест. Сейчас он находится под стражей.
2 февраля суд рассмотрит жалобу адвокатов Шеломенцева. Если ее удовлетворят, экс-чиновник переедет из изолятора домой, пишет "Толк".
О задержании Шеломенцева стало известно 11 января.
По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам.
09:00:43 31-01-2024
Да конечно, он уже своё отсидел.
09:04:40 31-01-2024
И выйдет. И покаится и извинится. И если дойдет дело до суда (в чём ооочень сомневаюсь), получит ниже низшего и то условно.
09:05:22 31-01-2024
С боями?
09:13:15 31-01-2024
вор должен сидеть в тюрьме, а не под домашним арестом
09:33:54 31-01-2024
горожанка (09:13:15 31-01-2024) вор должен сидеть в тюрьме, а не под домашним арестом... это в другой реальности
09:27:53 31-01-2024
Задержанный за взятку, это когда с поличными взяли. А он вроде по подозрениям в каком-то году через скольких-то посредников. Но народу нравится, что посадили, доволен народ.
09:52:12 31-01-2024
Гость (09:27:53 31-01-2024) Задержанный за взятку, это когда с поличными взяли. А он вро... Всё верно. Новость длится две недели. Потом она людям не интересна, её забывают, нужна свежая новость. Поэтому опускайте человека. Народу уже становится не интересно.
10:10:04 31-01-2024
Потом она людям не инт... Поэтому опускайте человека. " А потом опущенного можно и отпустить? Ну вы циник!
09:34:20 31-01-2024
Справится ли он с душителями свободы?
09:36:36 31-01-2024
Если отпустят под домашний арест, то сбежит за границу.Денег то нагрёб не мало.С одного моста на Новом рынке только не хило нажился.Стоимость которого 2 млрд. руб.А он был главным куратором моста.
09:40:59 31-01-2024
Просто сумма смехотворная отсюда эти заминки и задержки. Взял бы лямов 100 уже дома был бы. Но по мосту видимо расследований не будет
11:04:18 31-01-2024
По мосту расследование будет,позже
12:08:11 31-01-2024
И на СВО не предлагают. Не всем наверное туда дорога. Взяточникам нельзя. Это может стать прецедентом, начнут брать, чтобы туда не попасть
14:34:29 31-01-2024
Ничего ему не будет, обвинения снимут и проучит он пост выше прежнего, только у нас так бывает.
15:24:13 31-01-2024
Понятно отмазался парень, заплатил куда надо, вот и освобождают))