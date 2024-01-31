Задержанный за взятку Шеломенцев попытается выйти из-под стражи

Теоретически он может перейти под домашний арест

31 января 2024, 08:52, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Задержанный по подозрению в получении взятки вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев может перейти под домашний арест. Сейчас он находится под стражей.

2 февраля суд рассмотрит жалобу адвокатов Шеломенцева. Если ее удовлетворят, экс-чиновник переедет из изолятора домой, пишет "Толк".

О задержании Шеломенцева стало известно 11 января.

По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам.