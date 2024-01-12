Какими проектами запомнился задержанный замглавы мэрии Барнаула Шеломенцев
Антон Шеломенцев в барнаульской мэрии дослужился до заместителя главы администрации
12 января 2024, 07:15, ИА Амител
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Amic.ru вспомнил, какими проектами запомнился чиновник.
Мост на Новом рынке
Шеломенцев курировал реконструкцию путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года – с мая 2022-го по 30 ноября 2023 года. Он был одним из тех людей, которые принимали ключевые решение по обновлению моста и организации движения на время работ. А именно было решено полностью снести старые путепроводы и построить новые.
Для трамваев построили кольца, схему общественного транспорта изменили, автобусы пустили по проспекту Калинина, троллейбусы перестали ездить в центре. Для автобусов и маршруток организовали выделенные полосы. Их сохранили и после окончания работ на мосту.
Как шла реконструкция путепроводов, подробнее читайте здесь.
Благоустройство парков
Шеломенцев курировал и благоустройство барнаульских парков, которое удавалось проводить по нацпроекту "Комфортная городская среда". За время его работы прошло четыре этапа благоустройство "Изумрудного", два этапа обновления "Юбилейного", полная реконструкция "Центрального". В парках появились новые дорожки, освещение, скамейки и многое другое, в "Центральном" обновили фонтан, а в "Изумрудном" реконструировали пруд.
В следующем году будет благоустроен и барнаульский парк имени Ленина, продолжится благоустройство "Юбилейного".
Ремонт дорог
Дорожное строительство также шло в основном по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Например, удалось отремонтировать участок Змеиногорского тракта от Аванесова до Южного тракта, сделать новую дорогу на ул. Сиреневой, построить дорогу в Северном Власихинском проезде и так далее.
Проблемы с общественным транспортом
Проблемы с общественным транспортом так и остались нерешенными. Жители продолжали жаловаться в соцсетях на плохое состояние автобусов и на долгое ожидание транспорта. При этом цена проезда в автобусах росла. В январе 2024-го на нерегулируемых маршрутах она достигла 35 рублей, на регулируемых тариф также должен увеличиться в начале этого года.
Кроме того, при Шеломенцеве многие маршруты лишились перевозчиков. К концу 2023 года мэрия Барнаула искала перевозчиков сразу на 18 регулируемых маршрутов, писал "Вечерний Барнаул".
Кто такой Шеломенцев?
Антон Шеломенцев работал в мэрии Барнаула с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста и начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
В 2017 году стал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. 20 января 2022-го чиновника назначили заместителем главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
За что задержали Шеломенцева?
По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. При этом у компаний не было автобусов, способных возить пассажиров на этих направлениях.
В ближайшее время следователи направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В отношении руководителя, который дал взятку Шеломенцеву, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас оно расследуется.
07:30:36 12-01-2024
Это верхушка айсберга
08:58:20 12-01-2024
Гена (07:30:36 12-01-2024) Это верхушка айсберга ... какая вам верхушка?! даже из воды не выбрались еще. кто вам до верхушки добраться даст? не смешите.
17:20:08 12-01-2024
Гость (08:58:20 12-01-2024) какая вам верхушка?! даже из воды не выбрались еще. кто вам ... Выражение "верхушка айсберга" - это значит: видимая часть проблемы. А вот то, что под водой - намного серьезнее.
07:30:40 12-01-2024
Вор должен сидеть в тюрьме
07:34:47 12-01-2024
Кто пацанчика двигал ?
07:44:23 12-01-2024
Всё в отставку! Начинаем хвалить взяточника.
07:59:01 12-01-2024
"... в барнаульской мэрии дослужился". Хороша служба в мэрии, что дослужился до ареста. При подъеме с Красноармейского на гору правый ряд разбит, яма на яме. О каком ремонте идет речь??? С общественным транспортом совсем беда - это просто издевательство над людьми. Новые трамваи так и не вышли на маршруты - почему??? Или они только летом будут ходить? На тротуарах и остановках гололёд. Летом после дождя, даже небольшого, на дорогах реки - это что за работа? Или Шеломенцев практику в Венеции проходил???
08:13:04 12-01-2024
Пацанчик взлетел выше крыши и поверил в себя. Пришлось прокурорам к празднику такой подарок от мэрии делать. "Его пример другим наука... "
08:13:11 12-01-2024
Дорожное строительство также шло в основном по нацпроекту" Ничем Челоменцев и не запомнится,только взяткой. А строить всё по нацпроектам-так это рутинная работа любого управленца. Вот только интересно,почему Барнаул не попал в 2 или 3 нацпроекта подряд по обновлению гортранспорта? Или "зачем рубить курицу,несущую золотые яйца!"
09:16:22 12-01-2024
"Мост" на Новом рынке - пример бездарного проектирования в угоду чинушам и строителям. Как получается - цель была не удобство водителей и пешеходов, а набить карман. p.s. Видимые косяки могу по пунктам и как пешеход, и как водитель. Скрытые найдут специалисты
09:24:54 12-01-2024
Гость (09:16:22 12-01-2024) "Мост" на Новом рынке - пример бездарного проектирования в у... Весна покажет кто и где...
09:40:16 12-01-2024
Гость (09:24:54 12-01-2024) Весна покажет кто и где...... Уже видно: в сырую погоду по мосту идти нельзя - брызги от авто заливают тротуар(а кто-то утверждал , что для пешеходов будет максимальных комфорт), шлейф от автобусов накрывает с головой. Почему нельзя было сделать закрытый тротуар с крышей от осадков?
09:45:09 12-01-2024
Гость (09:40:16 12-01-2024) Почему нельзя было сделать закрытый тротуар с крышей от осадков? потому что это идиотизм. до пионеров и после кулагина тротуары без крыши, а на мосту с крышей? насчет отгораживания забором от проезжей части ничего не скажу, не знаю. с момента открытия еще там не ездил.
09:57:05 12-01-2024
Гость (09:45:09 12-01-2024) потому что это идиотизм. до пионеров и после кулагина тротуа... Тротуары без крыши везде на улицах города, но тут как на трассе - открытое, продуваемое место. p.s. Зачем комментировать если не в теме? Зачем оправдывать ошибки? Причастный к распилам?
10:04:24 12-01-2024
Гость (09:57:05 12-01-2024) Тротуары без крыши везде на улицах города, но тут как на тра... вот я еще у сопливых разрешения не спрашивал где и что мне комментировать. где я оправдываю ошибки? да. я причастен к распилам. ассистентку в ящике на арене распиливаю поперек туловища. могу и тебя распилить - повдоль.
10:41:54 12-01-2024
Гость (10:04:24 12-01-2024) вот я еще у сопливых разрешения не спрашивал где и что мне к... Глупо выглядишь. Задело?
10:46:54 12-01-2024
Гость (10:41:54 12-01-2024) Глупо выглядишь. Задело? ... нет. не задело. а выгляжу не глупее тебя и твоих корефанов, которые везде пищат про откаты и распилы. но факты этих самых откатных распилов привести не могут.
13:23:09 12-01-2024
Гость (10:46:54 12-01-2024) нет. не задело. а выгляжу не глупее тебя и твоих корефанов, ... Фактов множество, но "Своих не сдаем", "А кто будет работать?" Цитата "самого главного"
09:36:46 12-01-2024
Гость (09:16:22 12-01-2024) "Мост" на Новом рынке - пример бездарного проектирования в у... А что не так?
09:54:03 12-01-2024
Гость (09:36:46 12-01-2024) А что не так?... 1. По пешеходной части на нечетной стороне невозможно идти при мокром дорожном полотне: брызги и шлейф от больших авто. На прежнем мосту был очень высокий бордюр и от брызг на ноги , и от воды с дороги он защищал. 2. Слив воды с дороги предусмотрен через ливневку на тротуаре. 3. Сход с моста на тротуар нечетной стороны - задача не для слабонервных - очень сильный уклон у съезда к дому №119, а сейчас еще очень скользко 4. Не предусмотрели полосу на поворота на ул.Новоугольную, а место для этого есть и всегда занята сейчас под это правая полоса ........... и еще много чего
13:22:39 12-01-2024
Гость (09:54:03 12-01-2024) 1. По пешеходной части на нечетной стороне невозможно идти п... может на то и расчет, чтобы переделывать несколько раз, еще за миллионов 500)
09:44:04 12-01-2024
Теперь закрадываются сомнения, а нужно ли было ремонтировать мост на Новом рынке? Или тоже была получена взятка, чтобы можно было начать бюджетные деньги осваивать? Если при нем Барнаул не попал в нацпроекты по обновлению гортранспорта, то закрадываются сомнения, а не была ли получена взятка от частных перевозчиков, чтобы убрать конкурента в лице города? Если на маршрутках не ставят валидаторы - при этом никто из власти не может пояснить, что же мешает это сделать, то может быть была получена взятка от частных перевозчиков? Считаю, что Шеломенцев не мог такие дела решать один и среди администрации могут быть его подельники. Предлагаю Прокуратуре возбудиться и начать тотальную проверку доходов сотрудников всей администрации и их родни. Заставить наконец поставить в каждую маршрутку города валидатор и ввести только безналичный расчет. В случае, если доходы перевозчиков станут превышать расходы на 40%, при том что раньше жаловались на убыточность - принудительно снизить стоимость билетов и выписать штрафы всем перевозчикам в размере годовой прибыли за прошлый год, ибо врали и скрывали истинные доходы. Создать муниципального перевозчика с адекватной ценой за проезд. Осознать, что общественный транспорт во всем мире дотационный, а не прибыльный за счет простого народа. После осознания постепенно вытеснить всех частников со всех маршрутов муниципальными автобусами.
22:29:28 12-01-2024
ыть (09:44:04 12-01-2024) Теперь закрадываются сомнения, а нужно ли было ремонтировать... Тулеев в 90-х так и сделал, отдал приоритет муниципальному транспорту, а Барнаульский Баварин пошел по другому пути.
09:58:49 12-01-2024
Хорошо бы проверить обоснованность строительства развязки на Змеиногорском, а также тех, кто её лоббировал
10:05:24 12-01-2024
Гость (09:58:49 12-01-2024) Хорошо бы проверить обоснованность строительства развязки на... Займись.
10:12:16 12-01-2024
Должность на которой он работал всегда была такой. Либо на ней не работать, либо работать но по "сложившимся" правилам... Очень жаль, что у нас в России так сформирована коррупционная модель власти. Если копнуть выше, накопают больше)), но туда наверно копать не велено? По-моему просто нашли стрелочника. Ну и ни чего, парень молодой, выйдет, вся жизнь впереди.
10:43:30 12-01-2024
Иван (10:12:16 12-01-2024) Должность на которой он работал всегда была такой. Либо на н... Оправдываешь? Жаль , что за оправдания преступления при этой власти не преследуют.
12:08:45 12-01-2024
Иван (10:12:16 12-01-2024) Должность на которой он работал всегда была такой. Либо на н... условку дадут да и все, с подачи тех, за кого он впрягся
22:30:59 12-01-2024
Гость (12:08:45 12-01-2024) условку дадут да и все, с подачи тех, за кого он впрягся... Условку как Штани и Еремееву
11:30:13 12-01-2024
Так у нас в стране нет не одного региона, где проблем с дорогами бы не было. А вот, что действительно странно, так это - то, что в сети ходят два ролика с задержанием, на одном ролике значит он с бородой открывает дверь квартиры, на втором значит его уже побрили, сняли с него олимпийку, переставили стол. Не понятно, но очень интересно.
12:01:39 12-01-2024
"Новогодний переполох" в администрациях, не хочется заранее осуждать...Будем ждать решения суда. Сдали человека однозначно, нормы морали и нравственности давно в этой среде отсутствуют. Работники там только бояться одного - посадят или не посадят. Должность у него была такая... не удержался. Возможно не удержится и потянет за собой других. В любом случае это серьезный минус на любого работника данной организации. Но такое ощущение, что они и не управляют, везде своя "элита". Как то это все наиграно, тема так для обсуждения, народ возбудился, можно позлорадствовать. Копни сейчас Водоканал, Тепловые Сети, горэлектросеть, ЖКХ - было бы желание...Итак, в администрациях уже голод на кадры...
13:21:48 12-01-2024
36 лет Антону а повелся на 2 млн , глупо так рисковать карьерой и перспективой детей (возможно в будущем не везде устроиться) . Возможно там было больше?
13:59:50 12-01-2024
Витя (13:21:48 12-01-2024) 36 лет Антону а повелся на 2 млн , глупо так рисковать карь... А возможно и вовсе не было. Суд разберется. Мутное дело - на театральную постановку похоже - задержание главного злодея в трусах, то он с бородой, то нет, общественность ликует. А еще месяц назад он был главным героем на открытии нового моста. Странно все это.
14:23:37 12-01-2024
Витя (13:21:48 12-01-2024) 36 лет Антону а повелся на 2 млн , глупо так рисковать карь... А тебе что, жалко эту гадину что-ли?!
15:56:22 12-01-2024
Гость (14:23:37 12-01-2024) А тебе что, жалко эту гадину что-ли?!... Ты с чего взял!?
18:31:37 12-01-2024
Гость (14:23:37 12-01-2024) А тебе что, жалко эту гадину что-ли?!... Прикинь! Жалко! Мужик симпатичный! ))))
18:42:03 12-01-2024
женщины барнаула всплакнули. Хороший самец, жалко в тюряжку отдавать
01:37:55 13-01-2024
Гость (18:42:03 12-01-2024) женщины барнаула всплакнули. Хороший самец, жалко в тюряжку ... Что, многих осеменил?