Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину из-за цвета волос в Электростали
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело
11 июля 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на 19-летнего парня в Электростали. Об этом рассказали в МВД.
"В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", – сказано в сообщении телеграм-канала "МВД Медиа".
Напомним, что на молодого человека напали из-за цвета волос и срезали ему скальп. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.
14:40:05 11-07-2023
А что так мало иформации?
15:11:46 11-07-2023
В предыдущих рассказах писали что крашеный сам к мужикам попёрся, сигарету выпрашивать
15:18:00 11-07-2023
Ну где тут желающие сжечь, расстрелять, кастрировать? Предлагайте свои услуги правосудию.
15:39:08 11-07-2023
Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все равно пустая.
02:07:43 12-07-2023
Гость (15:39:08 11-07-2023) Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все... У тебя больно полная башка. Только фигней всякой вместо мозгов.
16:05:34 11-07-2023
Гость (15:39:08 11-07-2023) Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все... вы его на интеллект уже проверили, откуда такая агрессия?
17:35:36 11-07-2023
Гость (16:05:34 11-07-2023) вы его на интеллект уже проверили, откуда такая агрессия?... Красить бошку зелёнкой и побираться сигаретками, у мужиков.... Тут ни то что интеллекта, тут напрочь отсутствует инстинкт самосахраннения.
02:08:38 12-07-2023
Гость (17:35:36 11-07-2023) Красить бошку зелёнкой и побираться сигаретками, у мужиков..... Это не мужики. Мужики толпой на одного не нападают. А это отбросы общества.
09:47:36 12-07-2023
Гость (02:08:38 12-07-2023) Это не мужики. Мужики толпой на одного не нападают. А это от... Дак этот с зеленым членом на голове был не один, но дружки его зассали и разбежались. А этот лошара не успел, ну и получил заслуженно.