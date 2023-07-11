НОВОСТИПроисшествия

Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину из-за цвета волос в Электростали

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело

11 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на 19-летнего парня в Электростали. Об этом рассказали в МВД.

"В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", – сказано в сообщении телеграм-канала "МВД Медиа".

Напомним, что на молодого человека напали из-за цвета волос и срезали ему скальп. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. 

Происшествия

Комментарии 9

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Олег

14:40:05 11-07-2023

А что так мало иформации?

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Гость

15:11:46 11-07-2023

В предыдущих рассказах писали что крашеный сам к мужикам попёрся, сигарету выпрашивать

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Гость

15:18:00 11-07-2023

Ну где тут желающие сжечь, расстрелять, кастрировать? Предлагайте свои услуги правосудию.

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Гость

15:39:08 11-07-2023

Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все равно пустая.

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Гость

02:07:43 12-07-2023

Гость (15:39:08 11-07-2023) Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все... У тебя больно полная башка. Только фигней всякой вместо мозгов.

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Гость

16:05:34 11-07-2023

Гость (15:39:08 11-07-2023) Не в том месте зеленоволосому прошлись ножиком. Башка то все... вы его на интеллект уже проверили, откуда такая агрессия?

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Гость

17:35:36 11-07-2023

Гость (16:05:34 11-07-2023) вы его на интеллект уже проверили, откуда такая агрессия?... Красить бошку зелёнкой и побираться сигаретками, у мужиков.... Тут ни то что интеллекта, тут напрочь отсутствует инстинкт самосахраннения.

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Гость

02:08:38 12-07-2023

Гость (17:35:36 11-07-2023) Красить бошку зелёнкой и побираться сигаретками, у мужиков..... Это не мужики. Мужики толпой на одного не нападают. А это отбросы общества.

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Гость

09:47:36 12-07-2023

Гость (02:08:38 12-07-2023) Это не мужики. Мужики толпой на одного не нападают. А это от... Дак этот с зеленым членом на голове был не один, но дружки его зассали и разбежались. А этот лошара не успел, ну и получил заслуженно.

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