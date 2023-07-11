Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину из-за цвета волос в Электростали

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело

11 июля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на 19-летнего парня в Электростали. Об этом рассказали в МВД.

"В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", – сказано в сообщении телеграм-канала "МВД Медиа".

Напомним, что на молодого человека напали из-за цвета волос и срезали ему скальп. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.