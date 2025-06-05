СМИ: силовики проводят обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге
Достоверная причина интереса правоохранителей пока неизвестна
05 июня 2025, 13:10, ИА Амител
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в издании Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, следователи нагрянули с обыском в офис. Иные подробности он не привел.
Как сообщает "РБК Екатеринбург" со ссылкой на собеседника в силовых структурах, следственные действия могут быть связаны с финансированием издания профсоюзом "Альянс врачей"* (признан Минюстом иностранным агентом).
66.ru пишет, что задержать могли главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и журналиста по криминалу Сергея Бодрова. Не исключено, что это связано с недавним задержанием полицейского, который дал показания о продаже ежедневных внутренних сводок МВД редакции.
Издание Ura.ru основано в 2006 году. Его главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.
*Организация признана Минюстом иностранным агентом.
13:22:16 05-06-2025
Сила есть, ума не надо.
13:24:34 05-06-2025
Екатеринбург еще тот рассадник либерализма. Студентам там мозги промывают хорошо. Надеюсь взялись за этот город серьезно, так и до ельцин-центра доберутся
15:16:25 05-06-2025
Когда будут проводиться обыски на Банковой в 404? Там террористов - мама не горюй, и все матёрые, то бэк по мосту запустят, то дрон по самолётам отправят, то к нам без спроса вторгаются. Пора заканчивать с этим осиным гнездом на Банковой.
15:41:31 05-06-2025
+ (15:16:25 05-06-2025) Когда будут проводиться обыски на Банковой в 404? Там террор... после искандера сложно будет провести обыск...
20:26:45 05-06-2025
Мужика на вокзале крадут - язык проглотили.