СМИ: силовики проводят обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

Достоверная причина интереса правоохранителей пока неизвестна

05 июня 2025, 13:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в издании Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, следователи нагрянули с обыском в офис. Иные подробности он не привел.

Как сообщает "РБК Екатеринбург" со ссылкой на собеседника в силовых структурах, следственные действия могут быть связаны с финансированием издания профсоюзом "Альянс врачей"* (признан Минюстом иностранным агентом).

66.ru пишет, что задержать могли главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и журналиста по криминалу Сергея Бодрова. Не исключено, что это связано с недавним задержанием полицейского, который дал показания о продаже ежедневных внутренних сводок МВД редакции.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Его главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

*Организация признана Минюстом иностранным агентом.