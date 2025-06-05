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СМИ: силовики проводят обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

Достоверная причина интереса правоохранителей пока неизвестна

05 июня 2025, 13:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в издании Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, следователи нагрянули с обыском в офис. Иные подробности он не привел.

Как сообщает "РБК Екатеринбург" со ссылкой на собеседника в силовых структурах, следственные действия могут быть связаны с финансированием издания профсоюзом "Альянс врачей"* (признан Минюстом иностранным агентом). 

66.ru пишет, что задержать могли главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и журналиста по криминалу Сергея Бодрова. Не исключено, что это связано с недавним задержанием полицейского, который дал показания о продаже ежедневных внутренних сводок МВД редакции. 

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Его главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве. 

*Организация признана Минюстом иностранным агентом.

Происшествия сми

Комментарии 5

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Гость

13:22:16 05-06-2025

Сила есть, ума не надо.

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Гость

13:24:34 05-06-2025

Екатеринбург еще тот рассадник либерализма. Студентам там мозги промывают хорошо. Надеюсь взялись за этот город серьезно, так и до ельцин-центра доберутся

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+

15:16:25 05-06-2025

Когда будут проводиться обыски на Банковой в 404? Там террористов - мама не горюй, и все матёрые, то бэк по мосту запустят, то дрон по самолётам отправят, то к нам без спроса вторгаются. Пора заканчивать с этим осиным гнездом на Банковой.

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Musik

15:41:31 05-06-2025

+ (15:16:25 05-06-2025) Когда будут проводиться обыски на Банковой в 404? Там террор... после искандера сложно будет провести обыск...

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Гость

20:26:45 05-06-2025

Мужика на вокзале крадут - язык проглотили.

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