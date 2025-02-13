Загадки мистической эпохи. В Барнауле открылась выставка картин Брейгеля и Босха
Более 50 полотен, изготовленных в технике жикле, уже ждут своих зрителей
13 февраля 2025, 12:11, ИА Амител
12 февраля в Художественном музее Алтайского края начала работать выставка репродукций в технике жикле: "Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи". Как сообщает пресс-служба музея, проект стал очередной совместной работой с московской галереей Vekarta.
Иероним Босх и Питер Брейгель-старший – знаменитые нидерландские художники эпохи Возрождения. На полотнах этих мастеров можно увидеть и обитателей райских кущ, и чудовищных монстров из кошмаров. Работы живописцев одновременно завораживают и пугают, но как раз это и делает их непревзойденными.
В выставочном проекте собрано свыше 50 репродукций знаменитых полотен, погружающих в удивительную вселенную художников с ангелами и демонами. Оригиналы работ сейчас разбросаны по всему виду, однако организаторы экспозиции при помощи репродукций постарались воссоединить знаменитые шедевры: с помощью техники жикле возможно полностью воссоздать картину на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени.
Выставка продлится по 23 марта. Возрастное ограничение – 12+. Билет можно приобрести как в кассе музея, так и онлайн.
12:44:58 13-02-2025
А Босха не запретили разве?
12:46:09 13-02-2025
Мы русские - Босх с нами.
15:03:39 13-02-2025
сначала вздрогнула, а оказалось- репродукции. Спасибо, в интернете и альбомах посмотрю
21:52:22 13-02-2025
А видеть это воочию в оригинале - истинное наслаждение!
21:55:16 13-02-2025
Гость (12:44:58 13-02-2025) А Босха не запретили разве?... А что он плохого сделал?
06:56:12 14-02-2025
Гость (12:46:09 13-02-2025) Мы русские - Босх с нами.... С тобой Босх хохол. А с нами Бог
07:11:10 14-02-2025
Гость (06:56:12 14-02-2025) А с нами Бог... Угу. "in god we trust"