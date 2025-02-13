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Загадки мистической эпохи. В Барнауле открылась выставка картин Брейгеля и Босха

Более 50 полотен, изготовленных в технике жикле, уже ждут своих зрителей

13 февраля 2025, 12:11, ИА Амител

Фото: сообщество Художественного музея Алтайского края во "ВКонтакте"
Фото: сообщество Художественного музея Алтайского края во "ВКонтакте"

12 февраля в Художественном музее Алтайского края начала работать выставка репродукций в технике жикле: "Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи". Как сообщает пресс-служба музея, проект стал очередной совместной работой с московской галереей Vekarta.

Иероним Босх и Питер Брейгель-старший – знаменитые нидерландские художники эпохи Возрождения. На полотнах этих мастеров можно увидеть и обитателей райских кущ, и чудовищных монстров из кошмаров. Работы живописцев одновременно завораживают и пугают, но как раз это и делает их непревзойденными.

В выставочном проекте собрано свыше 50 репродукций знаменитых полотен, погружающих в удивительную вселенную художников с ангелами и демонами. Оригиналы работ сейчас разбросаны по всему виду, однако организаторы экспозиции при помощи репродукций постарались воссоединить знаменитые шедевры: с помощью техники жикле возможно полностью воссоздать картину на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени.

Выставка продлится по 23 марта. Возрастное ограничение – 12+. Билет можно приобрести как в кассе музея, так и онлайн.

Барнаул культура

Комментарии 7

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Гость

12:44:58 13-02-2025

А Босха не запретили разве?

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Гость

12:46:09 13-02-2025

Мы русские - Босх с нами.

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Гость

15:03:39 13-02-2025

сначала вздрогнула, а оказалось- репродукции. Спасибо, в интернете и альбомах посмотрю

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Гость

21:52:22 13-02-2025

А видеть это воочию в оригинале - истинное наслаждение!

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Гость

21:55:16 13-02-2025

Гость (12:44:58 13-02-2025) А Босха не запретили разве?... А что он плохого сделал?

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Гость

06:56:12 14-02-2025

Гость (12:46:09 13-02-2025) Мы русские - Босх с нами.... С тобой Босх хохол. А с нами Бог

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Гость

07:11:10 14-02-2025

Гость (06:56:12 14-02-2025) А с нами Бог... Угу. "in god we trust"

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