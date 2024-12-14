От туфельки до космоса. Выставка старинных новогодних игрушек открылась в Барнауле

Новогодняя сказка в деталях

14 декабря 2024, 07:10, ИА Амител

Выставка "Елочные украшения на все времена" / Фото: amic.ru

Представьте зимнюю сказку, где каждый сверкающий шарик на елке хранит в себе историю. Именно такую атмосферу создает выставка "Елочные украшения на все времена", которая открылась в Алтайском краеведческом музее. Эта уникальная экспозиция приглашает нас в путешествие по истории новогодних традиций, где каждая игрушка – это маленькое произведение искусства, отражающее эпоху и вкусы нескольких поколений.

Путешествие во времени

На выставке представлены елочные украшения, начиная с конца XIX века и до 90-х годов. Среди экспонатов – бумажные цветы, хрупкие стеклянные шары с росписью, яркие игрушки советской эпохи, Деды Морозы из папье-маше. Особое внимание привлекают старинные игрушки из картона и ваты, которые создавали неповторимую атмосферу новогоднего праздника в домах наших прабабушек и прадедушек. Самой старой игрушкой на выставке является туфелька конца XIX – начала XX века.

"Это, скорее всего, дрезденский картонаж – игрушка, сделанная из немецкого картона. Такая объемная туфелька. И изначально такие игрушки, особенно из картона, часто служили коробочкой для сладостей", – рассказывает младший сотрудник музея Александр.

От фруктов до космоса

На выставке можно проследить, как менялись мотивы и материалы, используемые для создания елочных украшений. От традиционных фруктов и овощей, символизировавших изобилие, до игрушек, сделанных из материалов, которые были в наличии на тот момент времени, то есть это различные стеклянные трубки, колбы и даже заготовки для лампочек. Особое место занимают игрушки, связанные с освоением космоса, которые отразили увлечение советских людей космическими достижениями.

Посетив выставку, вы не только увидите уникальную коллекцию елочных игрушек, но и окунетесь в атмосферу новогоднего волшебства. Каждая игрушка – это маленькая история, которая расскажет о том, как менялись наши представления о празднике и что для нас значит Новый год.

Выставка работает по адресу ул. Ползунова, 39, до 12 января.