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Загадочный туман накрыл Барнаул в рабочую субботу

Город словно не хотел просыпаться в этот день

02 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Туман 1 ноября в Барнауле / Фото: amic.ru

Необычная неделя в Барнауле завершается не менее необычным явлением. Густой туман, окутавший город в субботу, стал своеобразным символом окончания напряженной рабочей недели. А впереди – долгожданные выходные. Которые, кстати, будут аномально теплыми для ноября. 

Напомним, в этом году шестидневная неделя получилась из-за перестановок в производственном календаре. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля, чтобы на майские праздники у нас были по-настоящему комфортные длинные выходные.

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

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Барнаул фоторепортажи

Комментарии 5

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Гость

12:31:49 02-11-2024

Это загадочный туман от того, что Барнаул вошел в число лучших российских городов для семейного отдыха

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Гость

13:05:11 02-11-2024

Накрыл и сковали - самые используемые на амике глаголы.

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Гость

14:39:39 02-11-2024

Гость (13:05:11 02-11-2024) Накрыл и сковали - самые используемые на амике глаголы....
А еще - барнаульцы испугались или барнаульцев напугало... Не напугались тумана, барнаульцы?

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Мяу мяу

21:09:14 02-11-2024

Сайлент Хилл...

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Musik

21:55:02 02-11-2024

Пятницу отметили хорошо - это спиртовые пары.

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