Загадочный туман накрыл Барнаул в рабочую субботу

Город словно не хотел просыпаться в этот день

02 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Туман 1 ноября в Барнауле / Фото: amic.ru

Необычная неделя в Барнауле завершается не менее необычным явлением. Густой туман, окутавший город в субботу, стал своеобразным символом окончания напряженной рабочей недели. А впереди – долгожданные выходные. Которые, кстати, будут аномально теплыми для ноября.

Напомним, в этом году шестидневная неделя получилась из-за перестановок в производственном календаре. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля, чтобы на майские праздники у нас были по-настоящему комфортные длинные выходные.