Загадочный туман накрыл Барнаул в рабочую субботу
Город словно не хотел просыпаться в этот день
02 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
Туман 1 ноября в Барнауле / Фото: amic.ru
Необычная неделя в Барнауле завершается не менее необычным явлением. Густой туман, окутавший город в субботу, стал своеобразным символом окончания напряженной рабочей недели. А впереди – долгожданные выходные. Которые, кстати, будут аномально теплыми для ноября.
Напомним, в этом году шестидневная неделя получилась из-за перестановок в производственном календаре. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля, чтобы на майские праздники у нас были по-настоящему комфортные длинные выходные.
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