Во власти циклона. В Алтайском крае на ноябрьских праздниках потеплеет до +15°С

На ноябрьских праздниках в регионе температура воздуха будет ежедневно повышаться

01 ноября 2024, 14:28, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Потепление на ближайшие три дня принесет в Алтайский край циклон. В ночь на субботу и воскресенье на большей части территории региона столбики термометров покажут от +1 до +6°С, при этом местами по востоку они еще опустятся до -4. Дневная температура воздуха будет нарастать. Если 2 ноября ожидается +4...+9°С, то 4 числа – уже от +10 до +15. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"При этом в регионе будут идти осадки. Ночью и утром в субботу дожди с мокрым снегом вероятны в отдельных районах, небольшие дожди пройдут и днем. Ветер в южных и западных районах усилится до 15-18 метров в секунду. Самым теплым днем станет 4 ноября, но уже во вторник в регионе похолодает и осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут на большей части края", – рассказала синоптик.

5 и 6 ноября ночью будет от -2 до +3°С, а днем – от +2 до +9°С. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Во второй половине недели после прохождения холодного фронта понижение ночных и дневных температур продолжится.