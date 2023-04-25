"Загоревшийся" при взлёте самолёт в Катманду летит по расписанию

Власти опровергли чрезвычайное происшествие на борту

25 апреля 2023, 00:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вылетевший из Катманду самолёт Fly Dubai, который, по сообщениям СМИ, мог загореться при взлёте, следует по расписанию в Дубай. Об этом заявили авиавласти страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о возгорании воздушного судна при взлёте. Оно вылетело в 21:19 по местному времени (22:19 по времени Барнаула) из аэропорта.

По данным Telegram-каналов, речь идёт о пассажирском Boeing. Сколько человек находится на борту – не уточняется.