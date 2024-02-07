Загородные дома в России подорожали на 14%

Спрос на такую недвижимость упал на четверть

07 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/98984

Средняя стоимость покупки загородных домов в России увеличилась на 14%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Авито. Недвижимость".

При этом за три месяца спрос на такую недвижимость упал на 25%. Дачами стали интересоваться на 45% меньше, домами и коттеджами – на 21%, таунхаусами – на 17%. Сократился не только спрос, но и предложение.