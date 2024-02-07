Загородные дома в России подорожали на 14%
Спрос на такую недвижимость упал на четверть
07 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/98984
Средняя стоимость покупки загородных домов в России увеличилась на 14%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Авито. Недвижимость".
При этом за три месяца спрос на такую недвижимость упал на 25%. Дачами стали интересоваться на 45% меньше, домами и коттеджами – на 21%, таунхаусами – на 17%. Сократился не только спрос, но и предложение.
"В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. При этом цифры получились не столь драматичные: -8% – для спроса и -1% – для предложения", – отмечают эксперты.
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