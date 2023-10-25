Микрорайоны построят там, где еще недавно были лишь заброшенные поля

25 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Дома / Фото: vk.com/losihinostrov

В Первомайском районе появилось два новых микрорайона, где в перспективе построят 1300 домов. Один расположен недалеко от Нового моста, другой – рядом с поселком Лесным. Новые коттеджные кварталы рассчитаны на проживание около 4,5 тыс. человек.

Бывшие поля

Первый поселок получил название Старая Речка. В нем всего 108 участков от 8 до 12 соток. По соседству расположены другие микрорайоны – Чистые Пруды, Усадебный Берег, Лосихин Остров. Поселок начали готовить к застройке летом 2022 года. Сейчас в нем уже возводят первые дома.

Проект планировки квартала Старая Речка / Фото: творческая мастерская "Архитектор Морозова О.Ф."

В проекте планировки микрорайона сказано, что он возник на месте сельскохозяйственных полей. Однако с 1980 года ртутьсодержащие препараты, в том числе гексахлоран, не применялись, поэтому территория безопасна и подходит под жилищное строительство.

Рядом также находится водоем – часть старой поймы реки Лосихи. Именно здесь, согласно документу, должна появиться зона отдыха.

"Вдоль пешеходных связей жилых улиц и на въезде предполагается устройство аллей и лесополос с целью защиты от господствующих юго-западных ветров. Кроме того, планировочная структура предполагает возможность выполнения зоны отдыха с детскими игровыми площадками в центре жилого массива, имеющую выходы и пешеходные связи на искусственный водоток", – указано в документе.

С аллеями и бульваром

Другой коттеджный поселок находится в двух километрах от села Фирсово (рядом с микрорайонами Палитра, Рощино и поселком Лесным). Он получил название Ботаника.

Согласно проекту, квартал рассчитан на 1200 домов и 4200 жителей. Площадь участков – от 6 до 12 соток. Кроме домов в микрорайоне планируют построить социальные и коммерческие объекты: школу и детсады, спортцентр с бассейном, бизнес-центр, теннисный клуб. Также в поселке запроектирован бульвар с велодорожками и три аллеи.

Первая очередь застройки микрорайона Ботаника / Фото: botanika22.ru

Инвестором проекта выступает компания "Фирсова Слобода". В августе-сентябре 2022 года проект планировки квартала проходил общественные обсуждения в администрации Первомайского района. Известно, что развивать проект будут поэтапно. Первая очередь включает 53 участка под строительство коттеджей.

Интересно, что всего в Санниковском сельсовете предусмотрены десятки участков под коттеджные поселки. Эти площадки обозначили в генплане и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые в начале сентября прошли общественные обсуждения.

Так, на окраине Фирсовой Слободы 2 под коттеджи отведено более 150 га земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.

Однако наибольшее число новых территорий под частные дома – рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Помимо жилых кварталов, в этом районе предусмотрен участок под большую зону отдыха.