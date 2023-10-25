Два новых коттеджных поселка сформировали и застраивают в пригороде Барнаула
Микрорайоны построят там, где еще недавно были лишь заброшенные поля
25 октября 2023, 09:00, ИА Амител
В Первомайском районе появилось два новых микрорайона, где в перспективе построят 1300 домов. Один расположен недалеко от Нового моста, другой – рядом с поселком Лесным. Новые коттеджные кварталы рассчитаны на проживание около 4,5 тыс. человек.
Бывшие поля
Первый поселок получил название Старая Речка. В нем всего 108 участков от 8 до 12 соток. По соседству расположены другие микрорайоны – Чистые Пруды, Усадебный Берег, Лосихин Остров. Поселок начали готовить к застройке летом 2022 года. Сейчас в нем уже возводят первые дома.
Проект планировки квартала Старая Речка / Фото: творческая мастерская "Архитектор Морозова О.Ф."
В проекте планировки микрорайона сказано, что он возник на месте сельскохозяйственных полей. Однако с 1980 года ртутьсодержащие препараты, в том числе гексахлоран, не применялись, поэтому территория безопасна и подходит под жилищное строительство.
Рядом также находится водоем – часть старой поймы реки Лосихи. Именно здесь, согласно документу, должна появиться зона отдыха.
"Вдоль пешеходных связей жилых улиц и на въезде предполагается устройство аллей и лесополос с целью защиты от господствующих юго-западных ветров. Кроме того, планировочная структура предполагает возможность выполнения зоны отдыха с детскими игровыми площадками в центре жилого массива, имеющую выходы и пешеходные связи на искусственный водоток", – указано в документе.
С аллеями и бульваром
Другой коттеджный поселок находится в двух километрах от села Фирсово (рядом с микрорайонами Палитра, Рощино и поселком Лесным). Он получил название Ботаника.
Согласно проекту, квартал рассчитан на 1200 домов и 4200 жителей. Площадь участков – от 6 до 12 соток. Кроме домов в микрорайоне планируют построить социальные и коммерческие объекты: школу и детсады, спортцентр с бассейном, бизнес-центр, теннисный клуб. Также в поселке запроектирован бульвар с велодорожками и три аллеи.
Первая очередь застройки микрорайона Ботаника / Фото: botanika22.ru
Инвестором проекта выступает компания "Фирсова Слобода". В августе-сентябре 2022 года проект планировки квартала проходил общественные обсуждения в администрации Первомайского района. Известно, что развивать проект будут поэтапно. Первая очередь включает 53 участка под строительство коттеджей.
Интересно, что всего в Санниковском сельсовете предусмотрены десятки участков под коттеджные поселки. Эти площадки обозначили в генплане и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые в начале сентября прошли общественные обсуждения.
Так, на окраине Фирсовой Слободы 2 под коттеджи отведено более 150 га земель сельхозназначения. Здесь же выделен участок под строительство общественно-деловых зданий.
Однако наибольшее число новых территорий под частные дома – рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Помимо жилых кварталов, в этом районе предусмотрен участок под большую зону отдыха.
09:05:06 25-10-2023
Ну и запредельные цены на землю и дома!
09:35:33 25-10-2023
Дома в чистом поле - это просто прекрасно. Жизнь удалась
10:57:47 25-10-2023
Гость (09:35:33 25-10-2023) Дома в чистом поле - это просто прекрасно. Жизнь удалась... Эти участки уже с газом, электричеством и водой - конечно жизнь удалась!!!
10:31:07 25-10-2023
Возле Лесного угробили прекрасный лес. Зачем в лесу эти дома?
12:33:56 25-10-2023
Сначала заманят людей жить как бы в собственном доме, потом решат застроить эту землю многоэтажками и выгонят вон!
12:48:52 25-10-2023
В принципе, все это "элитные" коттеджные посёлки рядом с Фирсово и Санниково- тот же человейник, только размазанный тонким слоем по земле. Те же толпы народу, тот же отсутствующий или переполненный общественный транспорт, и , как бонум тучи комаров от Лосихи и старицы Чесноковки. Просто зашибись!
13:28:51 25-10-2023
Гость (12:48:52 25-10-2023) В принципе, все это "элитные" коттеджные посёлки рядом с Фир... Каждому свое, о вкусах не спорят. Если спрос на малоэтажку зашкаливает, значит, есть люди, которым это нужно. Нельзя принудить человека сделать покупку за 6 млн. рублей.
14:24:41 25-10-2023
Гость (12:48:52 25-10-2023) В принципе, все это "элитные" коттеджные посёлки рядом с Фир... Кто едет за город, имеют как минимум два автомобиля и рассчитывают на свои возможности. Народу много, но меньше, чем соседей у квартиры-студии. А комаров как будто в городе нет, хаха. Летом по ленинскому не прогуляться, несмотря на заявленные регулярные обработки. Где жить человеку, решает он сам. И то, что сейчас все больше людей стремятся за город, уж о чем-то да говорит. Хотя бы о космических ценах на го*ноквартиры
13:37:48 25-10-2023
Люблю читать комментаторов, если строят многоэтажный дом - это фу это человейник, если предлагают частный дом это фу это дом в поле, если ничего не строят...
14:29:06 25-10-2023
Гость (13:37:48 25-10-2023) Люблю читать комментаторов, если строят многоэтажный дом - э... У меня есть и "дом в поле", неподалёку от тех, что в статье, и городская квартира... живу, в зависимости от настроения, то здесь, то там. У каждого типа жилья есть свои преимущества и недостатки. НО! Это при соблюдении нескольких важных правил- городская квартира должна быть в многоподъездном малоэтажном кирпичном или панельном доме (но никак не в свечке в 20 этажей, по 15 квартир на этаж, на всех один подъезд), а дом на земле должен быть подальше от соседей и участок должен быть озеленён... в обоих случаях очень важны именно соседи- бухающие дегенераты могут попасться в обоих случаях.
15:08:04 25-10-2023
Гость (14:29:06 25-10-2023) У меня есть и "дом в поле", неподалёку от тех, что в статье,... "городская квартира должна быть в многоподъездном малоэтажном кирпичном или панельном доме" Чем Вам каркасники и монолит не угодили? И если 15 квартир на этаж, то сейчас идут 2 или даже 3 лифта
18:18:42 25-10-2023
Только в одноэтажной Америке рождается больше, чем помирает. А там где сатана правит бал, а люди гибнут за чей то металл, идёт депопуляция в человейниках, где никто никого не знает и знать не захочет.
18:25:40 25-10-2023
Жить выше третьего этажа вредно для здоровья, а особенно для репродуктивного. Это давно не новость. Только жизнь на земле спасает нацию. В Европе и Америке не дураки живут так. А денег у них побольше. А человейники строят проходимцы от строительства.
22:56:24 25-10-2023
Да там уже с дорогой проблема, пробки утром и вечером. Теперь ещё больше народа будет ждать поворачивающих домой . Один встанет на поворот, встанет вся полоса , ждёт. Главное ведь распродать землю, а там нерадивого застройщика больше ничего не волнует!