Заготовки для снеговиков. Редкое природное явление впервые заметили на Телецком озере

Для образования снежных рулонов нужны особые условия

10 марта 2025, 17:16, ИА Амител

Фото: Светлана Кульбацкая / Алтайский природный заповедник

Жители северной части Телецкого озера в прошедшие дни наблюдали необычное метеорологическое явление. Как сообщает пресс-служба Алтайского заповедника, им стали снежные рулоны. Их снимки сделала государственный инспектор на кордоне Караташ Светлана Кульбацкая.

Снежные рулоны возникают при стечении ряда обстоятельств: свежий и тонкий слой снега, слой льда, к которому не прилипает снег, и достаточно сильный ветер, "скатывающий" снежки на большом открытом пространстве. В результате эти условия возникли на замерзшей поверхности Телецкого озера – там слегка влажный снег скатался в рулоны.

"Как будто шел снег из снежков и ветер прокатывал эти снежки, словно готовя из них заготовки для снеговиков", – поделилась впечатлениями Кульбацкая.

По словам специалистов, явление это довольно редкое. Метеорологи станции фонового мониторинга в селе Яйлю подчеркивают, что за историю наблюдений на Телецком озере явления "снежных рулонов" не отмечали.