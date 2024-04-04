Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах
Веселый молочник рассказал, где лучше развивать фермерство - на Алтае или в США, и почему периодически отказывается пользоваться телефоном
04 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Самый лучший штат в Америке — это Алтай, говорит Джастас Уолкер, которого в России прозвали Веселым Молочником за его заразительный смех. В 2016 году году он приехал на Алтай и построил успешную ферму. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, с какими сложностями столкнулся после того, как изменилась политическая ситуация в мире, почему российский "Пармезан" совсем не похож на настоящий, что за заговор мешает алтайским фермерам продвигать свою продукцию через крупные магазины. А еще объяснил, чем древнегреческий тривиум лучше современного образования, почему дочери Джастаса не ходят в школу и зачем в семье Веселого Молочника периодически устраивают гаджет-детокс.
Кто в Переговорке
Джастас Дэвид Уолкер.
Родился в городе Окли в штате Канзас (США) 28 апреля 1982 года. В 1994 году вместе с родителями переехал в Россию в Богучанский район Красноярского края. В 2000-м его родители вернулись в США, а Джастас остался в России. Работал в студии звукозаписи, организовывал концерты.
В 2004 году вернулся в Богучанский район, открыл пилораму.
В 2014 году Уолкер дал интервью СМИ и о нем узнала вся Россия. А за его заразительный смех зрители дали ему прозвище Веселый молочник, ставший брендом.
В 2016 году Джастас переехал на Алтай в Солонешенский район.
Построил ферму, наладил производство сыров. Также выпускает чай, занимается продажей мяса и трав.
Женат, воспитывает трех дочерей.
2.18 Алтай не просто лучше Америки, он лучше любого места на Земле, говорит Джастас Уолкер и объясняет свою точку зрения. А также рассказывает
, почему у него никогда не было цели создать мега-проект. А вот экотуризм развивать планирует.
4.35 "Дело пахнет керосином". С какими сложностями и "неожиданными моментами" пришлось столкнуться Уолкеру после того, как изменилась политическая ситуация в мире.
6.10 "Производят эти продукты совсем не те, кто ест такую пищу". О том, почему русская "Моцарелла" совсем не похожа на итальянскую, а "Пармезан" — на "Пармезан".
9.55 Как связаны срок хранения и качество продукта?
10.42 Видит ли Джастас Уолкер качественные продукты на полках наших магазинов? И где их можно найти?
12.02 "Заговор трех условий". Возможно ли алтайскому производителю попасть на полки крупных магазинов?
14.08 "В штатах все уже развито". Где проще развивать фермерство — в России или США?
16.47 "Мы — как провинция большого мира". Что сегодня простые американцы думают о русских?
18.39 "Главное — задавать правильные вопросы, чтобы получать ответы". О том, почему Джастас Уолкер учит дочерей дома и выбрал для них греческую систему тривиум. "Умеем решать задачи по учебнику, а как это прикладывается к миру, не видим. Это трагедия", - говорит гость программы.
21.45 Зачем дети Джастаса покупают у него животных. И в какую валюту вкладываются.
23.05 "Сейчас не мы используем технологии, а технологии используют нас". Зачем Уолкер устраивает гаджет-детокс для себя и своих близких.
26.45 Чувствует ли Джастас Уолкер себя счастливым человеком. И - что вообще значит понятие "счастье".
11:09:11 04-04-2024
добрый и позитивный парень, который делает очень вкусный сыр.
разговорились с ним на ярмарке сыра несколько лет назад, когда подошли поблагодарить за сыр.
удачи ему во всем! :)
12:36:54 04-04-2024
Парень то позитивный и желаю ему только хорошего, да вот только его смех то сквозь слёзы! Уничтожение мелкого товарного производителя, низкокачественные товары в торговых сетях ради доступной населению цены и другие проблемы. Вот отсюда и агротуризм и кипрейный чай, хватается за любую соломинку. Увы ...
13:11:15 04-04-2024
торговые сети надо ограничивать. Кругом одни и те же на каждом углу. Где куча мелких магазинов - лавочек???? Они ДОЛЖНЫ быть и конкурировать с сетями и быть защищенными от них
13:18:30 04-04-2024
Рисковый парень.И честный.Нам таких производителей продовольствия надо а не тех кто бодяжит продукт пальмовым маслом.Вот когда такие фермеры будут задавать тон,вот тогда и жизнь по другому заиграет.Но таких у нас не любят,не вписываются они в канву царящих понятий.