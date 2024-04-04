Заговор условий. Джастас Уолкер о мелких фермерах, больших магазинах и хороших сырах

Веселый молочник рассказал, где лучше развивать фермерство - на Алтае или в США, и почему периодически отказывается пользоваться телефоном

04 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Самый лучший штат в Америке — это Алтай, говорит Джастас Уолкер, которого в России прозвали Веселым Молочником за его заразительный смех. В 2016 году году он приехал на Алтай и построил успешную ферму. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, с какими сложностями столкнулся после того, как изменилась политическая ситуация в мире, почему российский "Пармезан" совсем не похож на настоящий, что за заговор мешает алтайским фермерам продвигать свою продукцию через крупные магазины. А еще объяснил, чем древнегреческий тривиум лучше современного образования, почему дочери Джастаса не ходят в школу и зачем в семье Веселого Молочника периодически устраивают гаджет-детокс.

Кто в Переговорке



Джастас Дэвид Уолкер.

Родился в городе Окли в штате Канзас (США) 28 апреля 1982 года. В 1994 году вместе с родителями переехал в Россию в Богучанский район Красноярского края. В 2000-м его родители вернулись в США, а Джастас остался в России. Работал в студии звукозаписи, организовывал концерты.

В 2004 году вернулся в Богучанский район, открыл пилораму.

В 2014 году Уолкер дал интервью СМИ и о нем узнала вся Россия. А за его заразительный смех зрители дали ему прозвище Веселый молочник, ставший брендом.

В 2016 году Джастас переехал на Алтай в Солонешенский район.

Построил ферму, наладил производство сыров. Также выпускает чай, занимается продажей мяса и трав.

Женат, воспитывает трех дочерей.

2.18 Алтай не просто лучше Америки, он лучше любого места на Земле, говорит Джастас Уолкер и объясняет свою точку зрения. А также рассказывает , почему у него никогда не было цели создать мега-проект. А вот экотуризм развивать планирует.

4.35 "Дело пахнет керосином". С какими сложностями и "неожиданными моментами" пришлось столкнуться Уолкеру после того, как изменилась политическая ситуация в мире.

6.10 "Производят эти продукты совсем не те, кто ест такую пищу". О том, почему русская "Моцарелла" совсем не похожа на итальянскую, а "Пармезан" — на "Пармезан".

9.55 Как связаны срок хранения и качество продукта?

10.42 Видит ли Джастас Уолкер качественные продукты на полках наших магазинов? И где их можно найти?

12.02 "Заговор трех условий". Возможно ли алтайскому производителю попасть на полки крупных магазинов?

14.08 "В штатах все уже развито". Где проще развивать фермерство — в России или США?

16.47 "Мы — как провинция большого мира". Что сегодня простые американцы думают о русских?

18.39 "Главное — задавать правильные вопросы, чтобы получать ответы". О том, почему Джастас Уолкер учит дочерей дома и выбрал для них греческую систему тривиум. "Умеем решать задачи по учебнику, а как это прикладывается к миру, не видим. Это трагедия", - говорит гость программы.

21.45 Зачем дети Джастаса покупают у него животных. И в какую валюту вкладываются.

23.05 "Сейчас не мы используем технологии, а технологии используют нас". Зачем Уолкер устраивает гаджет-детокс для себя и своих близких.

26.45 Чувствует ли Джастас Уолкер себя счастливым человеком. И - что вообще значит понятие "счастье".