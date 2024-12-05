Накануне американский журналист снова посетил Москву

05 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь на пятницу, 6 декабря. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", – заявила Захарова.

Напомним, что накануне Карлсон снова прибыл в РФ и взял интервью у главы МИД. В анонсе он заявлял, что они обстоятельно поговорили о ситуации в отношениях РФ и Запада. Захарова рассказывала, что его длительность составит около полутора часов.