Захарова: интервью Лаврова Такеру Карлсону опубликуют ночью 6 декабря
Накануне американский журналист снова посетил Москву
05 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь на пятницу, 6 декабря. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", – заявила Захарова.
Напомним, что накануне Карлсон снова прибыл в РФ и взял интервью у главы МИД. В анонсе он заявлял, что они обстоятельно поговорили о ситуации в отношениях РФ и Запада. Захарова рассказывала, что его длительность составит около полутора часов.
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