Захарова назвала Евровидение "похоронами Европы"
Сюрпризом, по ее словам, это не является
12 мая 2024, 11:36, ИА Амител
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о песенном конкурсе "Евровидение". Пост она опубликовала в социальных сетях.
"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", – написала Захарова.
Финал музыкального конкурса Евровидение-2024 прошел в городе Мальме на юге Швеции 11 мая.
Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз.
Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.
12:09:40 12-05-2024
Дипломатично
13:23:13 12-05-2024
Там лишь два фактора имеют значение: принадлежность к ЛГБТ и политическая повестка. Европу ведут как стадо овец согласно указаний Вашингтона.
13:54:36 12-05-2024
Гость (13:23:13 12-05-2024) Там лишь два фактора имеют значение: принадлежность к ЛГБТ и... Вас точно Вашингтон ведёт!
13:50:12 12-05-2024
По хорошим дорогам ведут нужно сказать)
14:22:27 12-05-2024
Их песни к похоронам и зовут и ведут.
09:36:07 13-05-2024
не то, что наш шаман в свадебном платье!
10:46:48 13-05-2024
С пьяных глаз виднее