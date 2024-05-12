Захарова назвала Евровидение "похоронами Европы"

Сюрпризом, по ее словам, это не является

12 мая 2024, 11:36, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о песенном конкурсе "Евровидение". Пост она опубликовала в социальных сетях.

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", – написала Захарова.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2024 прошел в городе Мальме на юге Швеции 11 мая.

Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз.

Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.