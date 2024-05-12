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Захарова назвала Евровидение "похоронами Европы"

Сюрпризом, по ее словам, это не является

12 мая 2024, 11:36, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о песенном конкурсе "Евровидение". Пост она опубликовала в социальных сетях.

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", – написала Захарова.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2024 прошел в городе Мальме на юге Швеции 11 мая.

Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз.

Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.

музыка

Комментарии 7

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Гость

12:09:40 12-05-2024

Дипломатично

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Гость

13:23:13 12-05-2024

Там лишь два фактора имеют значение: принадлежность к ЛГБТ и политическая повестка. Европу ведут как стадо овец согласно указаний Вашингтона.

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Гость

13:54:36 12-05-2024

Гость (13:23:13 12-05-2024) Там лишь два фактора имеют значение: принадлежность к ЛГБТ и... Вас точно Вашингтон ведёт!

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Wert

13:50:12 12-05-2024

По хорошим дорогам ведут нужно сказать)

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Гость

14:22:27 12-05-2024

Их песни к похоронам и зовут и ведут.

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гость

09:36:07 13-05-2024

не то, что наш шаман в свадебном платье!

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Гость

10:46:48 13-05-2024

С пьяных глаз виднее

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