Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на оружие с ядерным компонентом

Ранее Великобритания заявила о готовности отправить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном

21 марта 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Как заявлял военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, использование Украиной боеприпасов с обеднённым ураном, которые Киев может получить от Великобритании, приведёт к поражению людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту числа онкологических заболеваний среди населения.