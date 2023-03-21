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Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на оружие с ядерным компонентом

Ранее Великобритания заявила о готовности отправить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном

21 марта 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Как заявлял военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, использование Украиной боеприпасов с обеднённым ураном, которые Киев может получить от Великобритании, приведёт к поражению людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту числа онкологических заболеваний среди населения.

Комментарии 6

  • оружие с ядерным компонентом --- им мосты наверное рушить можно
    22 марта, Гость   Ответить
  • придётся реагировать --- оружием с ядерным компонентом?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Да не с ядерным, а с радиоактивным. Это несколько разные вещи.
    22 марта, Гость   Ответить
  • "Новичка" пустим на их территорию.Нам не впервой.
    22 марта, Гость   Ответить
  • "Новичка" вроде бы тоже из США завезли, может тоже самоподорваться
    22 марта, Гость   Ответить
  • Так называемый "Новьичьок" англичане выдумали для пропагандистского очернения нашей страны.Скрипалей и Навального они и траванули веществом,выработанном в своих лабораториях.Они считают, что у них до сих пор есть "право на убийство".
    22 марта, Гость   Ответить
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