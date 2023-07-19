Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки
Только в таком случае Москва продолжит обсуждение продления инициативы
19 июля 2023, 16:34, ИА Амител
У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов", – сказала она, добавив, что только в таком случае Москва продолжит обсуждение продления зерновой сделки.
Напомним, что срок действия договоренностей истек 17 июля. Инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. В российской части предусматривается разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесс и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Выполнена она не была.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зона осуществления зерновой сделки использовалась Киевом в боевых целях. Говоря о перспективе действия черноморской инициативы без участия России Песков подчеркнул, что это несет в себе определенные риски.
16:53:40 19-07-2023
Да там уже походу турки с хохлами, решают вдвоём этой темой заниматься, пока захарова условия ставит.
16:59:19 19-07-2023
Какие на хрен условия?????? Снова миллиарды долларов на укрепление врагов коалиции сша ведущих войну на уничтожение России????Эта сделка под маскировкой для бедных стран очередная диверсия агентуры мирового глобализма, направленная на укрепление потенциала смертельного врага России и ослабление потенциала России.
17:57:13 19-07-2023
Не убивайтесь так, Вы так не убьётесь.