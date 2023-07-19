Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки

Только в таком случае Москва продолжит обсуждение продления инициативы

19 июля 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов", – сказала она, добавив, что только в таком случае Москва продолжит обсуждение продления зерновой сделки.

Напомним, что срок действия договоренностей истек 17 июля. Инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. В российской части предусматривается разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесс и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Выполнена она не была.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зона осуществления зерновой сделки использовалась Киевом в боевых целях. Говоря о перспективе действия черноморской инициативы без участия России Песков подчеркнул, что это несет в себе определенные риски.