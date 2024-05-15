Захарова: никакие вооружения Запада не спасут Зеленского

Вся западная техника будет уничтожена, подчеркнула дипломат

15 мая 2024, 16:47, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео: YouTube

Вооружения, поставляемые Западом на Украину, не смогут спасти режим Владимира Зеленского от краха. Как сообщает "Федпресс", об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон увеличит поставки вооружения Киеву, а поставляемое оружие поможет украинским властям удержать фронт. Кроме того, 16 мая пройдет заседание министров обороны стран НАТО, на котором будут обсуждаться дополнительные поставки.

"Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", – сказала дипломат.Захарова добавила, что сомневающиеся в этом могут посетить выставку западной техники в Москве, которая пользуется большим спросом.