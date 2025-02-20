Захарова назвала условия, при которых западные компании могут вернуться в РФ

По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные бренды превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков

20 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные компании превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков. Они покинули российский рынок, после того как получили приказ "сворачиваться". Теперь же их присутствие должно быть связано с уважением к истории РФ. В том числе это относится и к героям СВО, и к отечественным журналистам.

Ранее СМИ заявили, что многие иностранные компании и бренды могут в ближайшее время вернуться в Россию. Например, компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) активно рассматривает возвращение на российский рынок. Кроме того, слухи есть и о других участниках рынка.