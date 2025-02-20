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Захарова назвала условия, при которых западные компании могут вернуться в РФ

По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные бренды превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков

20 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ
Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные компании превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков. Они покинули российский рынок, после того как получили приказ "сворачиваться". Теперь же их присутствие должно быть связано с уважением к истории РФ. В том числе это относится и к героям СВО, и к отечественным журналистам. 

Ранее СМИ заявили, что многие иностранные компании и бренды могут в ближайшее время вернуться в Россию. Например, компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) активно рассматривает возвращение на российский рынок. Кроме того, слухи есть и о других участниках рынка.

Политика санкции

Комментарии 9

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Сергей

12:51:18 20-02-2025

Слухи

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Гость

12:54:42 20-02-2025

Это как???!! Типа: чей Крым? И должны ответить правильно.

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Гость

13:23:53 20-02-2025

Трамп то знает про это ?

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Гость

13:25:30 20-02-2025

Бизнес, ничего личного

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Гость

13:27:29 20-02-2025

Если Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear появятся только в Крыму, это повысит его популярность

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Олег

14:16:03 20-02-2025

ютюб верните!!!

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гость

19:11:08 20-02-2025

На кой им нужна наша история ?

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Гость

10:43:07 21-02-2025

А их там что, очередь стоит?

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Гость

10:25:24 04-03-2025

Гость (10:43:07 21-02-2025) А их там что, очередь стоит?... Вот не поверишь,стоит

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