Захарова назвала условия, при которых западные компании могут вернуться в РФ
По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные бренды превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков
20 февраля 2025, 12:25, ИА Амител
Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".
По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные компании превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков. Они покинули российский рынок, после того как получили приказ "сворачиваться". Теперь же их присутствие должно быть связано с уважением к истории РФ. В том числе это относится и к героям СВО, и к отечественным журналистам.
Ранее СМИ заявили, что многие иностранные компании и бренды могут в ближайшее время вернуться в Россию. Например, компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) активно рассматривает возвращение на российский рынок. Кроме того, слухи есть и о других участниках рынка.
12:51:18 20-02-2025
Слухи
12:54:42 20-02-2025
Это как???!! Типа: чей Крым? И должны ответить правильно.
13:23:53 20-02-2025
Трамп то знает про это ?
13:25:30 20-02-2025
Бизнес, ничего личного
13:27:29 20-02-2025
Если Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear появятся только в Крыму, это повысит его популярность
14:16:03 20-02-2025
ютюб верните!!!
19:11:08 20-02-2025
На кой им нужна наша история ?
10:43:07 21-02-2025
А их там что, очередь стоит?
10:25:24 04-03-2025
Гость (10:43:07 21-02-2025) А их там что, очередь стоит?... Вот не поверишь,стоит