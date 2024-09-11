Захарова: попытки Запада подтолкнуть оппозицию к дестабилизации в РФ провалятся
Непрекращающиеся усилия британских и американских спецслужб на этом направлении известны российским властям
11 сентября 2024, 20:28, ИА Амител
Попытки западных властей и спецслужб подтолкнуть внесистемную оппозицию к дестабилизации внутриполитической ситуации в России обречены на провал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она отметила, что российским властям известно о непрекращающихся усилиях британских и американских спецслужб дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ. Она уверена, что их усилия, возложенные на несистемную оппозицию, которые фактически работают как агенты влияния, не оправдаются.
"Такие расчеты изначально обречены на провал", – сказала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию.
20:51:34 11-09-2024
Единственная легально организованная оппозиция у нас в стране, это КПРФ.
Понятно почему она уверена в их провале
21:32:48 11-09-2024
Мне глубоко плевать на западные разведки, их интересы меня не волнуют. Мне больше не хочется нищенской стабильности при богатстве государства.
22:18:43 11-09-2024
Неужто у нас внесистемная оппозиция осталась
00:54:50 12-09-2024
Нет ничего вечного под Луной. Режим в тупике, тучи заслуженного краха сгущаются...
Диалектика требует революционного скачка, ибо достаточные для него условия давно назрели!
07:37:03 12-09-2024
Гость (00:54:50 12-09-2024) Нет ничего вечного под Луной. Режим в тупике, тучи заслуженн... Что делает режим - добить страну до ручки и оставить ее с сохой.
08:47:31 12-09-2024
Какая оппозиция? Оппозиция - это страшилка для властей от наших заокеанских "партнеров", а по сути хозяев...Типа плохо себя будете вести - заменим на тех, кто будет вести себя хорошо...
08:50:14 12-09-2024
оппозиция? серьезно? она когда то может и была, но уже 10 лет, как нет никакой оппозиции...и вряд ли когда то будет
09:52:51 12-09-2024
СССР развалился, в том числе и по вине внутренней оппозиции, сценарий хотят повторить.