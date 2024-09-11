Захарова: попытки Запада подтолкнуть оппозицию к дестабилизации в РФ провалятся

Непрекращающиеся усилия британских и американских спецслужб на этом направлении известны российским властям

11 сентября 2024, 20:28, ИА Амител

Российский флаг / Фото: pixabay.com

Попытки западных властей и спецслужб подтолкнуть внесистемную оппозицию к дестабилизации внутриполитической ситуации в России обречены на провал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она отметила, что российским властям известно о непрекращающихся усилиях британских и американских спецслужб дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ. Она уверена, что их усилия, возложенные на несистемную оппозицию, которые фактически работают как агенты влияния, не оправдаются.

"Такие расчеты изначально обречены на провал", – сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию.