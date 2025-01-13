Захарова пристыдила украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна

Она удивилась тому, что в публикациях звучит слово "карма", а рассуждения по этому поводу ведутся серьезно и "без тени сомнения"

13 января 2025, 10:49, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила украинские СМИ за обсуждение комы режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале она удивилась тому, что в публикациях звучит слово "карма", а рассуждения по этому поводу ведутся серьезно и "без тени сомнения".

"Евреи, обвешанные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, что истинные буддисты всегда молчат – про карму", – написала она.

Захарова напомнила, что карма отражает закономерности между предыдущей и последующей жизнью. Также она напомнила о том, как много Кеосаян сделал после 2008 года, когда оказался на операционном столе в прединфарктном состоянии.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Она не уточнила, что именно с ним, но отметила, что у режиссера давно "больное сердце". По данным СМИ, супруг Симоньян попал в больницу еще в конце декабря, а в прошлом уже перенес два инфаркта.