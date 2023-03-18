Захарова прокомментировала решение МУС об "аресте" Путина

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт

18 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал накануне ордер на арест Владимира Путина, для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – написала чиновница в телеграм-канале.

Напомним, МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными".