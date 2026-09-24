Захарова раскритиковала "хаос" в организации концерта Канье Уэста в Петербурге

Дипломат напомнила о скандальном клипе американской звезды с похвалой Гитлеру

24 сентября 2026, 13:58, ИА Амител

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото: amic.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube‑шоу "Пропуск" журналиста Геры Иваще прокомментировала перспективы проведения концерта Канье Уэста в Санкт‑Петербурге. По ее словам, сейчас крайне сложно разобраться, кто и на каких условиях занимается организацией мероприятия, сообщает Life.ru.

"Здесь какой‑то хаос, никто ничего понять не может. Какое‑то все рваное, какое‑то все невнятное", — так дипломат охарактеризовала текущую ситуацию.

В ходе беседы ведущий затронул вопрос отношения к приглашению рэпера, в творчестве которого, как он отметил, встречались нелицеприятные высказывания в адрес России.

Захарова подчеркнула, что оценка ситуации во многом зависит от того, знаком ли человек с высказываниями и творчеством артиста. Она предостерегла от формирования мнения без ознакомления с материалами.

"Если жить по принципу «не читал, но осуждаю», «не смотрел, но не рекомендую», то, наверное, можно и дальше находиться в каком‑то странном неведении", — заявила представитель МИД.

Захарова также напомнила, что люди, осведомленные о поступках и заявлениях Уэста, были шокированы — в частности, из‑за клипа, выпущенного в США к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем, по словам дипломата, прозвучала похвала Адольфу Гитлеру, а в финале был использован фрагмент выступления диктатора.

"Он это не то что скрывает — он прямо об этом говорит. Как вы считаете, есть повод у людей, которые все это знают, задать вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что такое происходит?» Это, между прочим, тот самый Санкт‑Петербург, который блокадный Ленинград", — подчеркнула Мария Захарова.

На фоне продолжающейся неопределенности организаторы ранее заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если концерт Канье Уэста не состоится. Ранее сообщалось, что к организаторам концерта подали новый иск.