Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме
Представитель МИД РФ назвала ее ложь "отвратительной и опасной"
22 сентября 2023, 16:05, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала в своем выступлении, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. В своем Telegram-канале она назвала ее слова отвратительными и опасными.
21 сентября фон дер Ляйен произнесла речь на вручении награды Атлантического совета. В частности, глава ЕК похвалила главу японского правительства Фумио Кисиду за поддержку Украины и вспомнила, что его семья родом из Хиросимы – во время ядерной бомбардировки 1945 года погибли его родственники. При этом она не стала упоминать, что ядерную бомбу сбросили США.
"Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно", – привела Захарова цитату главы ЕК.По словам представителя МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен врет "отвратительно и опасно".
17:41:58 22-09-2023
Вот так искажается история. США сбросила две ядерные бомбы на Японию, уничтожила два города. Но лживые речи европейцев пытаются убедить, что это Россия виновата в этой трагедии. Однако, Россия НИ РАЗУ не применяла ядерное оружие, в отличие от американцев.
19:07:34 22-09-2023
Гость (17:41:58 22-09-2023) Вот так искажается история. США сбросила две ядерные бомбы н... Митя Медвев бомбой ядерной всем угрожает . Не слыхала?
00:16:18 23-09-2023
Гость (17:41:58 22-09-2023) Вот так искажается история. США сбросила две ядерные бомбы н... Все знают, кто сбросил, в том числе в Японии. Не такие они тупые. Просто там об этом не принято говорить.
13:05:55 23-09-2023
Гость (00:16:18 23-09-2023) Все знают, кто сбросил, в том числе в Японии. Не такие они т... На самом деле, японцам усиленно промывают мозги на эту тему. Вы слышали хоть раз, что они гоаорят по поводу Хиросимы и Нагасаки? Они ведь считают, что Америка их тогда спасла, сбросив ядерные бомбы и прекратив разом войну. Иначе СССР захватил территории Японии и пртсоединил их себе. Вот как они теперь запели под дудки американцев.
08:39:52 23-09-2023
Гость (17:41:58 22-09-2023) Вот так искажается история. США сбросила две ядерные бомбы н... Женщина, успокойся! Коммуналку на 10% поднимут, вот что обсуждай.
13:01:55 23-09-2023
Гость (19:07:34 22-09-2023) Митя Медвев бомбой ядерной всем угрожает . Не слыхала? ... Тем не менее Россия НИ РАЗУ не применяла ядерное оружие. А вот Америка - да.
13:03:03 23-09-2023
Гость (08:39:52 23-09-2023) Женщина, успокойся! Коммуналку на 10% поднимут, вот что обс... Дяденька, успокойся. Я зарабатываю очень хорошо, так что меня повышение коммуналки не волнует. О себе лучше попереживай.
16:53:10 23-09-2023
Гость (13:03:03 23-09-2023) Гость (08:39:52 23-09-2023) Дяденька, успокойся. Я зарабатываю очень хорошо, так что ... Побираясь возле магазинов? Прям так все и поверили!
08:46:57 23-09-2023
Что скажет урсула дер фон ляйнен,когда она предстанет перед богом?Что она сделала для предотвращения ядерной войны в то время когда она занимала высокий пост?"Я всячески содействовала поставкам военных вооружений и обеспечивала пропаганду для убийства солдат России.России,которая является ядерной державой."