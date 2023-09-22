Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

Представитель МИД РФ назвала ее ложь "отвратительной и опасной"

22 сентября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала в своем выступлении, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. В своем Telegram-канале она назвала ее слова отвратительными и опасными.

21 сентября фон дер Ляйен произнесла речь на вручении награды Атлантического совета. В частности, глава ЕК похвалила главу японского правительства Фумио Кисиду за поддержку Украины и вспомнила, что его семья родом из Хиросимы – во время ядерной бомбардировки 1945 года погибли его родственники. При этом она не стала упоминать, что ядерную бомбу сбросили США.

"Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно", – привела Захарова цитату главы ЕК.По словам представителя МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен врет "отвратительно и опасно".