НОВОСТИПолитика

Захарова высказалась о решении Байдена помиловать своего сына

По мнению дипломата, происходящее — карикатура на демократию

02 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ
Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом сообщают "Известия".

"Карикатура на тему демократии", – сказала Захарова.

Напомним, что в ночь на 2 декабря Байден подписал указ о помиловании сына, которого ранее обвинили в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Решение по этим делам должны были вынести в декабре.

Американский лидер в своем заявлении подчеркнул, что считает судебное преследование Хантера избирательным и политически мотивированным. По мнению Байдена, таким образом оппоненты хотели повлиять на решения главы государства.

США Политика Джо Байден МИД

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:40:50 02-12-2024

По законам США Президент имеет такое право?
Если да - то, он же отец.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:18 03-12-2024

Можно подумать, наши власть имущие не отмазывают своих чад. Там хоть хранении оружия, которое можно купить любое и в любом количестве, во многих штатах, и нарушении налогового законодательства. А у нас и за убийства умышленные и по неосторожности, наркоту, воровство...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров