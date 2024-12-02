Захарова высказалась о решении Байдена помиловать своего сына
По мнению дипломата, происходящее — карикатура на демократию
02 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом сообщают "Известия".
"Карикатура на тему демократии", – сказала Захарова.
Напомним, что в ночь на 2 декабря Байден подписал указ о помиловании сына, которого ранее обвинили в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Решение по этим делам должны были вынести в декабре.
Американский лидер в своем заявлении подчеркнул, что считает судебное преследование Хантера избирательным и политически мотивированным. По мнению Байдена, таким образом оппоненты хотели повлиять на решения главы государства.
17:40:50 02-12-2024
По законам США Президент имеет такое право?
Если да - то, он же отец.
11:32:18 03-12-2024
Можно подумать, наши власть имущие не отмазывают своих чад. Там хоть хранении оружия, которое можно купить любое и в любом количестве, во многих штатах, и нарушении налогового законодательства. А у нас и за убийства умышленные и по неосторожности, наркоту, воровство...