Захарова высказалась о решении Байдена помиловать своего сына

По мнению дипломата, происходящее — карикатура на демократию

02 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом сообщают "Известия".

"Карикатура на тему демократии", – сказала Захарова.

Напомним, что в ночь на 2 декабря Байден подписал указ о помиловании сына, которого ранее обвинили в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Решение по этим делам должны были вынести в декабре.

Американский лидер в своем заявлении подчеркнул, что считает судебное преследование Хантера избирательным и политически мотивированным. По мнению Байдена, таким образом оппоненты хотели повлиять на решения главы государства.