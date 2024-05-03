Захарова: Запад признал, что ведет войну против РФ руками украинцев
Так она высказалась о словах главы МИД Великобритании Кэмерона
03 мая 2024, 22:35, ИА Амител
Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России является признанием в том, что Запад ведет войну против РФ через Украину. Как сообщает ura.ru, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", – сказала Захарова.
Ранее Кэмерон заявил, что у Украины есть право наносить удары по территории РФ оружием, которое Вооруженным силам страны передает Великобритания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание опасным заявлением. По его словам, в Кремле видят вербальную эскалацию со стороны официальных лиц Запада.
23:38:54 03-05-2024
Ну и фотку подобрали страшную. Прям таки "Марья-искуственница" какая то.
11:42:32 04-05-2024
и не только руками украинцев
против России используется психотронное оружие - мошенники крадущие деньги по телефону и интернету из за границы и заставляющие одурманеных пенсионеров и школьников идти и совершать грабежи, поджоги итд итп -это как раз применение средств дистанционного воздействия на мозги человека
Меры надо принимать - интернет ограничивать очень серьезно надо
15:43:00 04-05-2024
Гость (11:42:32 04-05-2024) и не только руками украинцевпротив России используется п... Башней излучателей, да, не хватает