Захарова: Запад признал, что ведет войну против РФ руками украинцев

Так она высказалась о словах главы МИД Великобритании Кэмерона

03 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео: YouTube

Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России является признанием в том, что Запад ведет войну против РФ через Украину. Как сообщает ura.ru, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", – сказала Захарова.

Ранее Кэмерон заявил, что у Украины есть право наносить удары по территории РФ оружием, которое Вооруженным силам страны передает Великобритания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание опасным заявлением. По его словам, в Кремле видят вербальную эскалацию со стороны официальных лиц Запада.