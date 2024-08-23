Захарова заявила, что тысячи людей из стран НАТО хотят переехать в Россию
Здесь, по ее словам, они надеются сохранить семьи
23 августа 2024, 16:22, ИА Амител
Граждане стран, входящих в Североатлантический альянс, стремятся получить вид на жительство в России. Об этом 22 августа рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По некоторым странам НАТО тысячи граждан обращаются в наши посольства и консульства за получением вида на жительство, визы или других документов", - сказала Захарова в интервью на радио "КП".
По словам Захаровой, люди хотят окинуть страны НАТО из-за влияния западных идеологий. Дипломат подчеркнула, что это делают добропорядочные граждане, которые не находятся под санкциями своих стран. Она также отметила, что люди стремятся спасти своих детей от "переиначивания и перешивания половых органов".
18:32:23 23-08-2024
так и есть, куча запросов, я подрабатываю летом в турагентстве переводчиком, так группа из Новой Зеландии чуть ни всем составом собирались остаться! интересовались стоимостью земли/квартир и проживания в месяц , как узнают про устройство медобслуживания и образования, так глаза навыкат!!! очень удивляются. ну вот пример - У нас установка "капы" корректирующей ребенку 7-9 лет 25 000 р а у них 3000 долл!
10:06:49 24-08-2024
уже переехали, особенно в Курской области их много