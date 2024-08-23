Захарова заявила, что тысячи людей из стран НАТО хотят переехать в Россию

Здесь, по ее словам, они надеются сохранить семьи

23 августа 2024, 16:22, ИА Амител

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/578157

Граждане стран, входящих в Североатлантический альянс, стремятся получить вид на жительство в России. Об этом 22 августа рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По некоторым странам НАТО тысячи граждан обращаются в наши посольства и консульства за получением вида на жительство, визы или других документов", - сказала Захарова в интервью на радио "КП".

По словам Захаровой, люди хотят окинуть страны НАТО из-за влияния западных идеологий. Дипломат подчеркнула, что это делают добропорядочные граждане, которые не находятся под санкциями своих стран. Она также отметила, что люди стремятся спасти своих детей от "переиначивания и перешивания половых органов".