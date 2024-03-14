"Захлопни рыло". Что известно об издевательствах школьника над 90-летней пенсионеркой
Школьник в Сибири снимал издевательства над 90-летней бабушкой на видео
14 марта 2024, 14:58, ИА Амител
Видео с издевательствами и оскорблениями подростка над своей 90-летней бабушкой, имеющей статус "дети войны", взбудоражило пользователей интернета. В Сети расходятся раздирающие душу кадры, на которых школьник из села Большой Сереж Красноярского края оскорбляет пожилую женщину, снимая все происходящее на камеру смартфона. Подростком уже заинтересовалась прокуратура. Все, что известно об этой ситуации, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что произошло с бабушкой и кто ее обидел?
В ролике, который снял для своих друзей 10-летний школьник, он издевался, оскорблял свою бабушку. Чтобы посмеяться над пожилой женщиной, ребенок также показывал непристойные жесты, толкал и просил "закрыть рыло". На уговоры 90-летней пенсионерки покинуть ее комнату, мальчик не реагировал. На видео также слышно, как женщина зовет на помощь свою дочь, говорит, что у нее синяки и кровь.
Кадры, которые в итоге кто-то из ребят слил в Сеть, заинтересовали сотрудников прокуратуры. По данному факту начата проверка. Предварительно установлено, что ребенок проживает в одном доме со своей матерью, ее сожителем и бабушкой, которая является ветераном труда и ребенком войны.
Мать подростка изначально отказывалась от комментариев прессе, но в итоге с ней удалось поговорить корреспонденту NGS24.RU. Ему она намекнула, что у бабушки деменция и шизофрения. В разговоре с журналистом мать отказалась подтверждать, что бабушку били.
Что теперь грозит мальчику за такое поведение?
Прокуратура проводит проверку по признакам ст. 6.1.1. КоАП РФ ("Побои"). Пенсионерку направят на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ребенка уже поставили на внутришкольный учет. Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о его постановке на профилактический учет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Видео: Kras Mash
В ведомстве уточнили, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, а по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Инцидент также дошел до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем Telegram-канале она пообещала обратиться в полицию.
"Многие присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку", – написала она.
15:11:53 14-03-2024
От осинки, не родятся апельсинки ...
15:22:41 14-03-2024
Что теперь грозит мальчику за такое поведение?---- а почему опять только мальчику?! Неужели до сих пор непонятно, что пока не начнут жестко наказывать тех, кто вот это наплодил и не воспитывает, дальше все будет только хуже?..
16:05:47 14-03-2024
Розгов и ремня не хватает этому малолетнему животному
16:11:50 14-03-2024
Фаргат (16:05:47 14-03-2024) Розгов и ремня не хватает этому малолетнему животному ... Точно. Выпороть его, снять это на видео и выложить в соцсеть.
17:13:54 14-03-2024
Пороть не́дорослеля !
17:24:05 14-03-2024
От этого, так сказать, ребенка уже не будет никакого толку.
17:44:36 14-03-2024
А на Банкфаксе пишут яжмамки, что в какой - то школе часто меняются учителя. Это, мол, травма для детей. Да такие "дитачки" и учителей доводят
21:11:38 14-03-2024
Понятно, что ребенок дебил. Понятно, что подобное обращение даже с посторонним человеком невозможно, не говоря о собственной бабушке. Но всей инфы здесь не выложили. Бабушка реально кукухой поехавшая. Она его считает девочкой, внучкой, называет женскими именами, ругает его внешний неженский вид, щипает. У малолетнего дебила возникла вот такая ответная реакция. Тут надо глубже разбираться - почему бабушке не оказывается спецмедуход, который ей очевидно необходим. Почему ее не помещают в спецмедучреждение? Почему ее дочь и одновременно его мать на это смотрит сквозь пальцы. Повторюсь, поведение малолетнего неприемлимое, но оно не на голом месте возникло, там были провоцирующие факторы.
10:05:15 15-03-2024
Гость (21:11:38 14-03-2024) Понятно, что ребенок дебил. Понятно, что подобное обращение ...
Не дай тебе бог жить с дементным родствеником. Или все-таки наоборот, чтоб прочувствовал?
11:46:18 15-03-2024
Гость (21:11:38 14-03-2024) Понятно, что ребенок дебил. Понятно, что подобное обращение ... у меня мама была с деменцией, я ухаживал за ней и мне в голову не приходило как то ее оскорблять, тем более издеваться, хотя да, некоторые действия с ее стороны были ужасны, но я понимал, что это больной человек, и она не виновата в своем состоянии. Или вы считаете, что если человек не осознает происходящую реальность, не помнит, что было час назад, это дает право родственникам над ним издеваться? Что значит ответная реакция у дебила? Ему уже 10 лет, не младенец! Дети в его возрасте в царской России уже работали на заводах и фабриках и с них спрашивали как со взрослых, с 6 лет дети работают в странах Азии и Ближнего Востока и сейчас. Хорошо, у нас детский труд запрещен, но инфантилов то воспитывать не надо. Я за сестрами с 9 лет присматривал и это была норма, старшие помогают младшим и родителям. Все больше убеждаюсь, что выросло поколение инфантилов, эгоистов и моральных уродов, которые готовы ближнего своего в землю втоптать, особенно когда этот ближний беззащитен и ответить не может.
09:18:14 15-03-2024
Мальчик моральный урод с детства, таких надо призывать к ответственности, бабушку изолировать от таких родственников, чкстно говоря выпороть его розгами до крови, чтоб сидеть не мог неделю!!!Ублюдок........
10:30:57 15-03-2024
Не дай тебе бог жить с дементным родствеником. ---- а ты не подумал о том, что сам можешь стать дементным, ну или сама, что сути не меняет?.. а вот об этом надо думать, если у тебя такое существо вместо сына выросло.