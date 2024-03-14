В Сибири школьник избивал 90-летнюю бабушку и записывал все на видео

Этими "достижениями" ребенок хвастался перед друзьями

14 марта 2024, 14:03, ИА Амител

11-летний школьник в Красноярском крае издевался над своей 90-летней бабушкой и снимал все на видео, пишет Kras Mash.

Ребенок приехал на дачу в селе Большой Сереж и несколько раз заходил в комнату к пенсионерке. Записанные на телефон издевательства он отправлял друзьям, пока кто-то не слил записи в интернет.

Произошедшим уже заинтересовалась полиция и прокуратура. Семью проверяют и проведут с ней профилактические беседы, а самого подростка поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Известно, что мальчика воспитывают неработающая мать и ее сожитель. Учителя охарактеризовали его удовлетворительно.