В Сибири школьник избивал 90-летнюю бабушку и записывал все на видео
Этими "достижениями" ребенок хвастался перед друзьями
14 марта 2024, 14:03, ИА Амител
11-летний школьник в Красноярском крае издевался над своей 90-летней бабушкой и снимал все на видео, пишет Kras Mash.
Ребенок приехал на дачу в селе Большой Сереж и несколько раз заходил в комнату к пенсионерке. Записанные на телефон издевательства он отправлял друзьям, пока кто-то не слил записи в интернет.
Произошедшим уже заинтересовалась полиция и прокуратура. Семью проверяют и проведут с ней профилактические беседы, а самого подростка поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Известно, что мальчика воспитывают неработающая мать и ее сожитель. Учителя охарактеризовали его удовлетворительно.
14:16:04 14-03-2024
Вырастет,за топор возьмётся.
14:19:10 14-03-2024
А потом удивляются почему этих личинок бьют.
14:21:53 14-03-2024
Во тварь. Лучше сейчас утилизировать. Вырастет, будет хуже
15:02:51 14-03-2024
Напугали прям учётом ПДН! Какой кпд от этого? Может сразу определять в спецшколу? (если таковые ещё существуют) Дурь надо выбивать из башки.
15:05:33 14-03-2024
Похоже,там и мать с сожителем утилизировать надо.