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В Сибири школьник избивал 90-летнюю бабушку и записывал все на видео

Этими "достижениями" ребенок хвастался перед друзьями

14 марта 2024, 14:03, ИА Амител

11-летний школьник в Красноярском крае издевался над своей 90-летней бабушкой и снимал все на видео, пишет Kras Mash.

Ребенок приехал на дачу в селе Большой Сереж и несколько раз заходил в комнату к пенсионерке. Записанные на телефон издевательства он отправлял друзьям, пока кто-то не слил записи в интернет.

Произошедшим уже заинтересовалась полиция и прокуратура. Семью проверяют и проведут с ней профилактические беседы, а самого подростка поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Известно, что мальчика воспитывают неработающая мать и ее сожитель. Учителя охарактеризовали его удовлетворительно.

Происшествия Сибирь

Комментарии 5

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Гость

14:16:04 14-03-2024

Вырастет,за топор возьмётся.

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Гость

14:19:10 14-03-2024

А потом удивляются почему этих личинок бьют.

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Гость

14:21:53 14-03-2024

Во тварь. Лучше сейчас утилизировать. Вырастет, будет хуже

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Гость

15:02:51 14-03-2024

Напугали прям учётом ПДН! Какой кпд от этого? Может сразу определять в спецшколу? (если таковые ещё существуют) Дурь надо выбивать из башки.

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Гость

15:05:33 14-03-2024

Похоже,там и мать с сожителем утилизировать надо.

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