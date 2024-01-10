Захват заложников, стрельба в школах и погибшие. Что известно о мятеже в Эквадоре?
Лидер страны уже объявил о начале гражданской войны
10 января 2024, 12:25, ИА Амител
В Эквадоре фактически началась гражданская война: вооруженные боевики захватили в заложники журналистов местного телеканала, заминировав телестудию, жгут машины и похищают людей на улицах, а из тюрьмы сбежали два опасных бандита. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения и выпустил декрет о внутреннем вооруженном конфликте. Подробнее о том, что происходит в Эквадоре, – в материале amic.ru.
Почему в Эквадоре вспыхнула гражданская война?
Ситуация в Эквадоре обострилась после того, как глава самой многочисленной банды "Лос Чонерос" Хосе Адольфо Масиас Вильямар по кличке Фито 8 января сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Он сидел уже 12 лет и должен был провести в заключении 34 года. После его побега в нескольких колониях вспыхнули бунты. 8 января президент Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения и комендантский час. А 9 января из тюрьмы в Чимборасо "исчез" лидер крупнейшей банды "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико.
На фоне тюремных бунтов и побегов лидеров крупнейших банд президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайного положения и поручил вооруженным силам ликвидировать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Местной полиции пообещали амнистию.
Решение вызвало волну беспорядков в стране, в том числе поджоги автомобилей и автобусов, а также подрывы самодельной взрывчатки в Гуаякиле.
В Сети распространяется большое количество видео с взрывами, поджогами автомобилей, муниципальных автобусов, а также нападениями на людей. На кадрах – местные жители и полицейские с приставленным к голове оружием. Жители уезжают из городов на грузовиках и спецтехнике, не предназначенной для перевозки пассажиров. Мятежники устраивают стрельбу в школах. Для всех учащихся отменены занятия. В заложниках у заключенных остаются 125 охранников в эквадорских тюрьмах и 14 административных сотрудников. Два опаснейших преступника до сих пор находятся на свободе.
Захват заложников в прямом эфире и восемь погибших
Перед появлением указа о внутреннем конфликте мятежники в масках и с оружием совершили нападение на местный телеканал TC Televisión в прямом эфире. Журналистов и телеведущих взяли в заложники, но вскоре они были освобождены. 13 человек, устроивших захват, задержаны и вскоре предстанут перед судом.
Как пишет ТАСС со ссылкой на местных властей, на 10 января известно минимум о восьми погибших в ходе беспорядков, охвативших Гуаякиль. Еще два человека получили ранения. Также местные СМИ сообщают о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала менее чем за сутки.
Глава объединенного командования ВС Эквадора назвал преступные группировки военными целями и заявил, что переговоры с ними не состоятся.
На фоне вооруженного конфликта власти Перу увеличили численность силовиков в приграничных с Эквадором районах. МИД Перу осудил акты насилия, совершенные группировками, и выразил поддержку эквадорским властям. Посольство России рекомендовало соотечественникам отказаться от поездок в эту страну.
12:31:17 10-01-2024
Майдан?
13:02:58 10-01-2024
Гость (12:31:17 10-01-2024) Майдан?... Революция достоинства.Годности общества к демократии и свободе.
12:43:14 10-01-2024
А у них яйца почём были ?
13:15:22 10-01-2024
Гость (12:43:14 10-01-2024) А у них яйца почём были ?... Это неважно. Важно, что у нас теперь и бананы подорожают...
13:31:09 10-01-2024
Гость (13:15:22 10-01-2024) Это неважно. Важно, что у нас теперь и бананы подорожают... ... Перейдут бабы на огурцы...
14:54:38 10-01-2024
Гость (13:15:22 10-01-2024) Это неважно. Важно, что у нас теперь и бананы подорожают... ... да всё важно!!!!!!!
13:07:34 10-01-2024
В соседнем государстве народ тоже решил восстать,пожечь омон.Прошло 10 лет.В данное время тот народ испытывает некоторые неприятности.Несколько сотен тысяч уже ничего не испытывают...