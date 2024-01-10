Лидер страны уже объявил о начале гражданской войны

10 января 2024, 12:25, ИА Амител

Фото: AP/TASS

В Эквадоре фактически началась гражданская война: вооруженные боевики захватили в заложники журналистов местного телеканала, заминировав телестудию, жгут машины и похищают людей на улицах, а из тюрьмы сбежали два опасных бандита. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения и выпустил декрет о внутреннем вооруженном конфликте. Подробнее о том, что происходит в Эквадоре, – в материале amic.ru.

Почему в Эквадоре вспыхнула гражданская война?

Ситуация в Эквадоре обострилась после того, как глава самой многочисленной банды "Лос Чонерос" Хосе Адольфо Масиас Вильямар по кличке Фито 8 января сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Он сидел уже 12 лет и должен был провести в заключении 34 года. После его побега в нескольких колониях вспыхнули бунты. 8 января президент Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения и комендантский час. А 9 января из тюрьмы в Чимборасо "исчез" лидер крупнейшей банды "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико.

На фоне тюремных бунтов и побегов лидеров крупнейших банд президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайного положения и поручил вооруженным силам ликвидировать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Местной полиции пообещали амнистию.

Решение вызвало волну беспорядков в стране, в том числе поджоги автомобилей и автобусов, а также подрывы самодельной взрывчатки в Гуаякиле.

В Сети распространяется большое количество видео с взрывами, поджогами автомобилей, муниципальных автобусов, а также нападениями на людей. На кадрах – местные жители и полицейские с приставленным к голове оружием. Жители уезжают из городов на грузовиках и спецтехнике, не предназначенной для перевозки пассажиров. Мятежники устраивают стрельбу в школах. Для всех учащихся отменены занятия. В заложниках у заключенных остаются 125 охранников в эквадорских тюрьмах и 14 административных сотрудников. Два опаснейших преступника до сих пор находятся на свободе.

Захват заложников в прямом эфире и восемь погибших

Перед появлением указа о внутреннем конфликте мятежники в масках и с оружием совершили нападение на местный телеканал TC Televisión в прямом эфире. Журналистов и телеведущих взяли в заложники, но вскоре они были освобождены. 13 человек, устроивших захват, задержаны и вскоре предстанут перед судом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местных властей, на 10 января известно минимум о восьми погибших в ходе беспорядков, охвативших Гуаякиль. Еще два человека получили ранения. Также местные СМИ сообщают о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала менее чем за сутки.

Глава объединенного командования ВС Эквадора назвал преступные группировки военными целями и заявил, что переговоры с ними не состоятся.

На фоне вооруженного конфликта власти Перу увеличили численность силовиков в приграничных с Эквадором районах. МИД Перу осудил акты насилия, совершенные группировками, и выразил поддержку эквадорским властям. Посольство России рекомендовало соотечественникам отказаться от поездок в эту страну.