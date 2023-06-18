Захватчика заложников в Астане задержали

По предварительным данным, пострадал один полицейский

18 июня 2023, 18:23, ИА Амител

Кадр из видео

Захватчика отделения банка в Астане задержали. Об этом сообщает Mash.

Спецназ некоторое время не шел на штурм, потому что вооруженный мужчина удерживал девушку, держа пистолет у ее виска. В результате штурма его задержали. По предварительным данным, пострадал один полицейский.

Ранее представители банка заявили о том, что в момент захвата внутри отделения находились только сотрудники, посетителей не было.

Захватчик взял в заложники семь девушек и мужчину-охранника. Он требовал перевести активы на счета нуждающихся.