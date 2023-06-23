"Захватить флаг". В АлтГТУ пройдут CTF-соревнования по информационной безопасности

С барнаульскими студентами и школьниками сразятся томичи, москвичи, новосибирцы, туляки и омичи

23 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Соревнования в области информационной безопасности / Фото: "АлтГТУ"

24-25 июня 2023 года на базе АлтГТУ, в главном корпусе вуза, на пр. Ленина, 46, пройдут VI межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности AltayCTF-2023*.

Кто будет участвовать?

В информационной схватке сразятся восемь команд – шесть студенческих команд из вузов Барнаула, Томска, Новосибирска, Тулы, Москвы, Омска, команда школьников гимназии № 42 и команда студентов педагогического лицея-интерната.

Как проходят соревнования?

Соревнования Capture the Flag* (CTF – захват флага) проводят в соответствии с международными правилами в формате task-based* (или jeopardy*): команда получает от жюри сервер с предустановленным набором уязвимостей. На момент начала игры серверы у всех идентичны. Задачи участников: поддерживать свои сервисы в рабочем состоянии, предотвращая попытки вторжения и проводить атаки на серверы других сборных с целью "захвата флагов".

Командам необходимо обнаружить уязвимости на своем сервере и попытаться закрыть их, не нарушив работоспособности сервисов.

Соперники должны обойти механизм безопасности сервиса и "захватить флаг" (некоторую приватную информацию), ассоциированный с данным сервисом. Команда получает баллы за отправленные завоеванные "флаги" на сервер жюри.

Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней. Команде, занявшей первое место, присвоят звание "Победитель AltayCTF – 2023".

Среди команд участников Алтайского края также будет объявлен номинант: "Лучшая CTF-команда Алтая – 2023".

Напомним, первые межвузовские CTF-игры в Алтайском крае прошли еще в июне 2015 г.

Кто организаторы?

Организаторами соревнования AltayCTF-2023 выступают CTF-команда АлтГТУ SharLike*, АлтГТУ, Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ).

Поддержку мероприятию оказывают Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края.

Подробная информация о соревнованиях размещена на сайте.

*AltayCTF – 2023 ("АлтайСТФ-2023"); task-based ("таск-бэйзд" – обучение, основанное на заданиях); jeopardy ("джёпеди" – опасность).