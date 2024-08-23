Захватившие заложников в ИК-19 под Волгоградом потребовали вертолет и 2 млн долларов

Заключенные угрожают, что убьют захваченных людей, если их будут преследовать

23 августа 2024, 18:24, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, потребовали вертолет с пилотом и 2 млн долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Они заявили, что вертолет должен приземлиться прямо на территории колонии, а 2 млн долларов должны быть на борту. Кроме того, им требуется воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. Заключенные угрожают, что в случае преследования вертолета они убьют заложников.