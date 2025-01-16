Заказник "Лебединый" поставил рекорд по количеству туристов в новогодние праздники

Люди с разных уголков России едут в Советский район, чтобы увидеть на Алтае зимующих лебедей

16 января 2025, 08:00, ИА Амител

Зимующие лебеди / Фото: Кирилл Никифоров

Заказник "Лебединый" в Советском районе в период с 1 по 8 января включительно посетили более 14 тысяч человек. Пиковым по количеству гостей стало 5 января: в этот день увидеть, как на Алтае среди снегов зимуют лебеди-кликуны, приехали 2,2 тысячи туристов. Для сравнения: в новогодние праздники в 2024 году на озере Светлом всего побывало порядка десяти тысяч гостей. Об этом amic.ru рассказал руководитель КГБУ "Алтайприрода" Кирилл Никифоров.

Будет ли этой зимой поставлен рекорд по количеству зимующих в заказнике лебедей, станет известно через несколько дней. Учет численности пернатых 19 января проведут члены Алтайского отделения Союза охраны птиц России совместно с волонтерами и представителями школьных отрядов. Присоединиться к ним могут все желающие.