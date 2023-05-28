Закладчики в Рубцовске активизировались и работают прямо под камерами
Повышенная активность наркоторговцев беспокоит горожан
28 мая 2023, 18:45, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Рубцовска в социальных сетях пожаловались на то, что в городе активизировались закладчики. Торговцы наркотиками работают прямо под камерами.
По словам автора поста, опубликованного в сообществе "Инцидент Рубцовск", больше всего закладчики и их клиенты активничают на "Кулацком". Свёртки с наркотическими веществами прячут на видных местах, у дорог и даже под камерами видеонаблюдения.
Автор сообщения порекомендовал горожанам быть внимательными, а в случае обнаружения закладки обращаться в полицию.
20:29:52 28-05-2023
А чем ещё в Рубчике заниматься ?
22:29:16 28-05-2023
Наркобарыги - составляйте карту камер города где барыжите. Хотя куда там..
08:47:20 29-05-2023
дом 2 на минималках