Закладчики в Рубцовске активизировались и работают прямо под камерами

Повышенная активность наркоторговцев беспокоит горожан

28 мая 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Рубцовска в социальных сетях пожаловались на то, что в городе активизировались закладчики. Торговцы наркотиками работают прямо под камерами.

По словам автора поста, опубликованного в сообществе "Инцидент Рубцовск", больше всего закладчики и их клиенты активничают на "Кулацком". Свёртки с наркотическими веществами прячут на видных местах, у дорог и даже под камерами видеонаблюдения.

Автор сообщения порекомендовал горожанам быть внимательными, а в случае обнаружения закладки обращаться в полицию.