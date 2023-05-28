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Закладчики в Рубцовске активизировались и работают прямо под камерами

Повышенная активность наркоторговцев беспокоит горожан

28 мая 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители Рубцовска в социальных сетях пожаловались на то, что в городе активизировались закладчики. Торговцы наркотиками работают прямо под камерами.

По словам автора поста, опубликованного в сообществе "Инцидент Рубцовск", больше всего закладчики и их клиенты активничают на "Кулацком". Свёртки с наркотическими веществами прячут на видных местах, у дорог и даже под камерами видеонаблюдения.

Автор сообщения порекомендовал горожанам быть внимательными, а в случае обнаружения закладки обращаться в полицию.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 3

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Гость

20:29:52 28-05-2023

А чем ещё в Рубчике заниматься ?

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Олег

22:29:16 28-05-2023

Наркобарыги - составляйте карту камер города где барыжите. Хотя куда там..

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Гость

08:47:20 29-05-2023

дом 2 на минималках

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