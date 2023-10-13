Заклинило педаль. Подробности очередного "залета" автомобиля на остановку в Барнауле
Как сообщили читатели amic.ru, один человек погиб на месте ДТП
13 октября 2023, 18:10, ИА Амител
Техническая неисправность стала причиной ДТП на проспекте Строителей в Барнауле, в результате которого автомобиль влетел в остановку с людьми, рассказали amic.ru в городской ГИБДД со ссылкой на водителя.
"Водитель автомобиля Toyota Corolla – 41-летний мужчина. Признаков опьянения нет, еще не освидетельствовали. С его слов, заклинило педаль газа", – рассказали в ведомстве
Количество пострадавших пока уточняется. Как сообщили читатели amic.ru, один человек погиб на месте ДТП.
Напомним, автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул".
Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. Вечером 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня.
18:25:10 13-10-2023
ужас какой... пусть следствие с особым пристрастием разберется, что там заклинило.
18:25:33 13-10-2023
заклинило педаль газа, а почему повернул в остановку? Бился бы в столб или в впередиидущие авто, может человек жив был бы
18:40:53 13-10-2023
да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезжают. Могут заклинивать педали (хотя это первый случай с Тойотой за последние 100 лет), скорее путают педали). Но Вы, люди!!!, стоящие на остановках, не спите, предположите, что 1 тонна металла на колёсиках свернёт на Вас. Вставайте за столбы, за крепкие ограждения или будьте готовы к спасительному прыжку.
19:06:13 13-10-2023
Гость (18:40:53 13-10-2023) да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезж... Или будьте готовы к спасительному прыжку.---Конечно, все постоянно готовы к прыжку как Джеки Чан
19:34:50 13-10-2023
Гость (18:40:53 13-10-2023) да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезж... Скажите таки в какую сторону и на какую высоту исполнять этот спасательный прыжок ???
21:16:57 13-10-2023
Гость (19:34:50 13-10-2023) Скажите таки в какую сторону и на какую высоту исполнять это... вот не хотелось данного индивидуума спрашивать какой прыжок его старушка мама сможет совершить... и не буду спрашивать. пусть она у него долго живет и с летунами по дорогам не столкнется никогда.
20:01:50 13-10-2023
Гость (18:40:53 13-10-2023) да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезж... Ты вообще в своём уме такое говорить?
20:06:03 13-10-2023
Гость (18:40:53 13-10-2023) да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезж... Опять люди виноваты?! Они просто стояли на остановке. Может, вообще лучше на улицу из дома не выходить? А вышел- надел сразу каску и бронежилет. Ну мало ли откуда прилетит в следующий раз...
15:01:52 14-10-2023
Гость (20:06:03 13-10-2023) Опять люди виноваты?! Они просто стояли на остановке. Может,... Вы КИНО не слушаете? В песне "следи за собой" очень много смысла
22:52:47 13-10-2023
Гость (18:40:53 13-10-2023) да, автомобили ездят быстро, да скорость, да вылетаю и выезж... а если тебе 80? отпрыгнуть никак((
18:11:11 14-10-2023
Отпрыгнуть пешеход не успеет, всё слишком быстро происходит. Это же не GTA.
19:13:00 13-10-2023
Чисто гипотетически: заклинило газ - жми тормоз и, одновременно, ставь на ручник. Ну и, конечно, лучше жопу другого авто выбрать, дерево или столб, чем остановку с людьми.
00:12:11 14-10-2023
Гость (19:13:00 13-10-2023) Чисто гипотетически: заклинило газ - жми тормоз и, одновреме... Может впереди у него залакированная задница многомилионного авто ехала? Вот и побоялся на влететь в долги. Кто его знает? Запись с камер не помешало бы глянуть.
22:02:50 13-10-2023
...Или банально коврик под педаль попал...
22:11:04 13-10-2023
Руль тоже заклинило? Зачем с дороги свернул?
22:20:50 13-10-2023
Ну, можно конечно растеряться, но... заклинило газ - чисти инстинктивно - тормоз в пол, зажигает выключить... машина заглохнет по идее. Так он ведь летел, причем в час пик, по Строителей...
22:44:39 13-10-2023
Может он таксист и уснул на работе. А въехал в остановку проснулся. А может по телефону звонил или вообще в телефон залип и на дорогу не смотрел.. таких клоунов полно на дорогах
23:59:13 13-10-2023
Да ничего там не заклинило, там в черепушке заклинило
06:17:45 14-10-2023
У него мозги заклинило, причем 41 год назад. Пусть на нарах парится, гад.
15:13:58 14-10-2023
Клаксон тоже заклинило? Хоть как-то бы привлек на себя внимание...