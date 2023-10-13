Заклинило педаль. Подробности очередного "залета" автомобиля на остановку в Барнауле

Как сообщили читатели amic.ru, один человек погиб на месте ДТП

13 октября 2023, 18:10, ИА Амител

ДТП возле гостиницы "Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Техническая неисправность стала причиной ДТП на проспекте Строителей в Барнауле, в результате которого автомобиль влетел в остановку с людьми, рассказали amic.ru в городской ГИБДД со ссылкой на водителя.

"Водитель автомобиля Toyota Corolla – 41-летний мужчина. Признаков опьянения нет, еще не освидетельствовали. С его слов, заклинило педаль газа", – рассказали в ведомстве

Количество пострадавших пока уточняется. Как сообщили читатели amic.ru, один человек погиб на месте ДТП.

Напомним, автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул".

Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. Вечером 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня.