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Заключенные в российской колонии устроили банкет с шашлыками

УФСИН начала проверку по факту случившегося

12 августа 2024, 09:46, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

В одной из исправительных колоний Мордовии был организован масштабный банкет для опасных преступников, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На опубликованных фото видно, что заключённые отмечали праздник, наслаждаясь шашлыками, салатами, пиццей и сладостями, пишут "Известия".

Издание отмечает, что фото было сделано с помощью видеокамеры в ИК-7. Снимок был сделан 20 июля 2024 года, и уже привлёк внимание сотрудников ФСИН.

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе", — подчеркнули в ведомстве.

В июне в ростовском следственном изоляторе произошёл инцидент, когда заключённые взяли в заложники сотрудников ФСИН. При обысках в камерах были найдены телефоны, экстремистские флаги и другие запрещённые предметы.

Происшествия

Комментарии 13

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Фрол

09:51:37 12-08-2024

Держим банко миллионо...
И плеванто на законо...

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гость

10:00:07 12-08-2024

ну устроили и устроили, что кричать то?!

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Гость

10:01:55 12-08-2024

Ввести расстрел за 97% уголовных преступлений и жить всем станет сразу только лучше без этой нечести. Налоги не нужно будет тратить на ораву их стерегущую.

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Гость

12:49:33 12-08-2024

Гость (10:01:55 12-08-2024) Ввести расстрел за 97% уголовных преступлений и жить всем ст... Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть деньги и связи, а у вас нет.

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Гость

13:18:27 12-08-2024

Гость (12:49:33 12-08-2024) Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть день... Им объяснять бесполезно. Они потом искренне будут недоумевать - а нас-то за что?

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Гость

13:21:05 12-08-2024

Гость (12:49:33 12-08-2024) Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть день... И что вы теперь предлагаете? Терпеть дальше и выходки? Народ уже чудовищно устал, настолько что даже не хочет ничего активно решать! Недавно шпана куражила полночи, музыка крики на весь район под окнами многоэтажки и ничего, просто все знают что бестолку жаловаться, этим отбросам даже штрафы не повышают десятилетиями.

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Гость

15:29:01 12-08-2024

Гость (13:21:05 12-08-2024) И что вы теперь предлагаете? Терпеть дальше и выходки? Народ... Предлагаю осознать простую мысль, что вы не добьетесь соблюдения закона путем ужесточения наказания.

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Гость

10:05:12 12-08-2024

Об этом молчать надо, а не трезвонить.......Бардак, беспредел -вот такой вывод напрашивается! Типа "играем в гласность" -только это подмена понятия! Это форменный БАРДАК!

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Гость

14:01:08 12-08-2024

Гость (10:05:12 12-08-2024) Об этом молчать надо, а не трезвонить.......Бардак, беспреде...
Ой, дурааак, лучше бы свою глупость замалчивал, авось умным бы показался. А если такие случаи замалчивать, то не стоит вообще потом удивляться, что заключённые устраивают бунты и захват заложников.

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Гость

10:10:54 12-08-2024

Ну не зеки устроили, а те кто их там держит. Зеки пожелали -смотрящие устроили. Как и все и везде продажное.

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Гость

10:26:54 12-08-2024

И ехать искупать не хотят, им тут спокойней и шашлыки

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Гость

14:41:54 12-08-2024

с ними должен быть разговор в наше время короток. На деньги сэкономленные с содержания урки можно накупить дронов броников рэб и тд.

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Гость

18:27:48 12-08-2024

Вам что пиццы и шашлыка жалко?

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