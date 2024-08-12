Заключенные в российской колонии устроили банкет с шашлыками

УФСИН начала проверку по факту случившегося

12 августа 2024, 09:46, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

В одной из исправительных колоний Мордовии был организован масштабный банкет для опасных преступников, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На опубликованных фото видно, что заключённые отмечали праздник, наслаждаясь шашлыками, салатами, пиццей и сладостями, пишут "Известия".

Издание отмечает, что фото было сделано с помощью видеокамеры в ИК-7. Снимок был сделан 20 июля 2024 года, и уже привлёк внимание сотрудников ФСИН.

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе", — подчеркнули в ведомстве.

В июне в ростовском следственном изоляторе произошёл инцидент, когда заключённые взяли в заложники сотрудников ФСИН. При обысках в камерах были найдены телефоны, экстремистские флаги и другие запрещённые предметы.