Заключенные в российской колонии устроили банкет с шашлыками
УФСИН начала проверку по факту случившегося
12 августа 2024, 09:46, ИА Амител
В одной из исправительных колоний Мордовии был организован масштабный банкет для опасных преступников, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок. На опубликованных фото видно, что заключённые отмечали праздник, наслаждаясь шашлыками, салатами, пиццей и сладостями, пишут "Известия".
Издание отмечает, что фото было сделано с помощью видеокамеры в ИК-7. Снимок был сделан 20 июля 2024 года, и уже привлёк внимание сотрудников ФСИН.
"В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе", — подчеркнули в ведомстве.
В июне в ростовском следственном изоляторе произошёл инцидент, когда заключённые взяли в заложники сотрудников ФСИН. При обысках в камерах были найдены телефоны, экстремистские флаги и другие запрещённые предметы.
09:51:37 12-08-2024
Держим банко миллионо...
И плеванто на законо...
10:00:07 12-08-2024
ну устроили и устроили, что кричать то?!
10:01:55 12-08-2024
Ввести расстрел за 97% уголовных преступлений и жить всем станет сразу только лучше без этой нечести. Налоги не нужно будет тратить на ораву их стерегущую.
12:49:33 12-08-2024
Гость (10:01:55 12-08-2024) Ввести расстрел за 97% уголовных преступлений и жить всем ст... Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть деньги и связи, а у вас нет.
13:18:27 12-08-2024
Гость (12:49:33 12-08-2024) Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть день... Им объяснять бесполезно. Они потом искренне будут недоумевать - а нас-то за что?
13:21:05 12-08-2024
Гость (12:49:33 12-08-2024) Вас же первого и расстреляют, потому что у нечести есть день... И что вы теперь предлагаете? Терпеть дальше и выходки? Народ уже чудовищно устал, настолько что даже не хочет ничего активно решать! Недавно шпана куражила полночи, музыка крики на весь район под окнами многоэтажки и ничего, просто все знают что бестолку жаловаться, этим отбросам даже штрафы не повышают десятилетиями.
15:29:01 12-08-2024
Гость (13:21:05 12-08-2024) И что вы теперь предлагаете? Терпеть дальше и выходки? Народ... Предлагаю осознать простую мысль, что вы не добьетесь соблюдения закона путем ужесточения наказания.
10:05:12 12-08-2024
Об этом молчать надо, а не трезвонить.......Бардак, беспредел -вот такой вывод напрашивается! Типа "играем в гласность" -только это подмена понятия! Это форменный БАРДАК!
14:01:08 12-08-2024
Гость (10:05:12 12-08-2024) Об этом молчать надо, а не трезвонить.......Бардак, беспреде...
Ой, дурааак, лучше бы свою глупость замалчивал, авось умным бы показался. А если такие случаи замалчивать, то не стоит вообще потом удивляться, что заключённые устраивают бунты и захват заложников.
10:10:54 12-08-2024
Ну не зеки устроили, а те кто их там держит. Зеки пожелали -смотрящие устроили. Как и все и везде продажное.
10:26:54 12-08-2024
И ехать искупать не хотят, им тут спокойней и шашлыки
14:41:54 12-08-2024
с ними должен быть разговор в наше время короток. На деньги сэкономленные с содержания урки можно накупить дронов броников рэб и тд.
18:27:48 12-08-2024
Вам что пиццы и шашлыка жалко?