Закон или произвол? Жители Барнаула обратились к депутату Госдумы с жалобой на соседа
Александр Терентьев поможет разобраться в проблемах на Южных Мастерских
22 августа 2024, 15:40, ИА Амител
Жители улицы Южные Мастерские в Барнауле уже более 20 лет сталкиваются с проблемами, связанными с деятельностью местного предпринимателя. По их словам, с момента открытия им автосервиса в 2002 году ситуация на улице кардинально изменилась, и не в лучшую сторону. С горой накопившихся проблем они обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву.
Главной причиной обращения стала сорвавшаяся газификация домов. Как рассказали жители улицы руководителю общественной приемной депутата Оксане Молодых, несмотря на полученный сервитут, газовики не смогли приступить к прокладке газопровода из-за блокировки участка автомобилями. Они были якобы неизвестно чьи, соответственно, убрать их никто не мог. Но как утверждают заявители, хозяева машин известны. Никакие просьбы, разговоры и даже вызов полиции не помогли разрешить ситуацию. В конце концов газовщикам пришлось убрать оборудование и покинуть место работ.
Кроме того, жители жалуются на мусорные баки, принадлежащие предпринимателю. Они стоят на необорудованной площадке, что нарушает санитарные и противопожарные нормы. По их словам, уже несколько раз случалось возгорание мусора. Официальные же баки расположены через восемь полос оживленного Павловского тракта, на расстоянии 1-1,5 км.
Еще одна "головная боль" – покрасочный цех, появившийся несколько лет назад среди жилых домов. Жители просят проверить законность его строительства и соблюдение всех необходимых мер безопасности. Летом едкий запах краски делает пребывание на улице невозможным.
Кроме того, подключение двух автосервисов к подстанции привело к постоянным перебоям с электроэнергией, уверены жители. Зимой подстанция не выдерживает нагрузки и выходит из строя, оставляя людей без света и тепла на несколько суток. При этом, в домах, расположенных на улице, живут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми и родители участников СВО.
Александр Терентьев, подробно изучив ситуацию, направил депутатские запросы врио начальника Главного управления МВД по Алтайскому краю и прокурору региона. Исходя из ответов ведомств, парламентарий примет решения о дальнейших действиях.
15:45:15 22-08-2024
Лучше сразу Бастрыкину, тот реально помогает
16:02:15 22-08-2024
Исходя из ответов ведомств, парламентарий примет решения о дальнейших действиях.
Ответ: "У нас лапки" :)
16:02:55 22-08-2024
Вам же сказали-не кошмарить бизнес! Ишь, решили на барина жаловаться!
16:12:00 22-08-2024
При этом, в домах, расположенных на улице, живут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми и родители участников СВО...
То есть, если бы там жили простые жители, можно было бы и не суетиться???
18:04:33 22-08-2024
Экологически чистый район, как явствует из названия - "Южные Мастерские"...
Пицунда! Ялта! Аркадия!
19:22:32 22-08-2024
В маленьком переулке Металлургичесский такой-же "центр кузовного ремонта." С вонючими красками, с шлифмашинками, и сливом отходов от мойки авто прямо на улицу...
А на соседней Гоголя прямо через огород "похоронщик" пилит и точит гранит и мрамор.(могильщик вааще подпольно промвшляет)
Гул и вонь над районом и зимой и днём 24/7
09:16:07 23-08-2024
Гость (19:22:32 22-08-2024) В маленьком переулке Металлургичесский такой-же "центр кузов... Тоже достал этот "автосервис". Жаловались, приходят, проверяют, выписывают штраф и все на этом. Как работали, так и работают.