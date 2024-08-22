Закон или произвол? Жители Барнаула обратились к депутату Госдумы с жалобой на соседа

Александр Терентьев поможет разобраться в проблемах на Южных Мастерских

22 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Опечаленная девушка. Проблемы / Фото: freepik.com

Жители улицы Южные Мастерские в Барнауле уже более 20 лет сталкиваются с проблемами, связанными с деятельностью местного предпринимателя. По их словам, с момента открытия им автосервиса в 2002 году ситуация на улице кардинально изменилась, и не в лучшую сторону. С горой накопившихся проблем они обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву.

Главной причиной обращения стала сорвавшаяся газификация домов. Как рассказали жители улицы руководителю общественной приемной депутата Оксане Молодых, несмотря на полученный сервитут, газовики не смогли приступить к прокладке газопровода из-за блокировки участка автомобилями. Они были якобы неизвестно чьи, соответственно, убрать их никто не мог. Но как утверждают заявители, хозяева машин известны. Никакие просьбы, разговоры и даже вызов полиции не помогли разрешить ситуацию. В конце концов газовщикам пришлось убрать оборудование и покинуть место работ.

Кроме того, жители жалуются на мусорные баки, принадлежащие предпринимателю. Они стоят на необорудованной площадке, что нарушает санитарные и противопожарные нормы. По их словам, уже несколько раз случалось возгорание мусора. Официальные же баки расположены через восемь полос оживленного Павловского тракта, на расстоянии 1-1,5 км.

Еще одна "головная боль" – покрасочный цех, появившийся несколько лет назад среди жилых домов. Жители просят проверить законность его строительства и соблюдение всех необходимых мер безопасности. Летом едкий запах краски делает пребывание на улице невозможным.

Кроме того, подключение двух автосервисов к подстанции привело к постоянным перебоям с электроэнергией, уверены жители. Зимой подстанция не выдерживает нагрузки и выходит из строя, оставляя людей без света и тепла на несколько суток. При этом, в домах, расположенных на улице, живут инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми и родители участников СВО.

Александр Терентьев, подробно изучив ситуацию, направил депутатские запросы врио начальника Главного управления МВД по Алтайскому краю и прокурору региона. Исходя из ответов ведомств, парламентарий примет решения о дальнейших действиях.