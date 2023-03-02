Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году

В законопроекте прописаны определения гостевого дома и классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития

02 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается в документе Минэкономразвития, размещённом на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В проекте прописаны определения гостевого дома и классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Такие дома определят в тот же реестр, что и отели, пляжи и горнолыжные трассы. При этом получение статуса оставят добровольным.

В АТОР отметили, что в регионах очень ждут этот законопроект. В том числе и в Алтайском крае.

"Такой вид размещения популярен на пляжных курортах. В Краснодарском крае их около десяти тысяч. Ещё примерно пять-семь тысяч принимает туристов в Крыму. Ещё он востребован в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, в Суздале, Плёсе", – сообщили в ассоциации.

Значительных ограничений в документе не предусмотрено. Владельцы мест размещения должны будут лишь уведомить о начале своей работы.