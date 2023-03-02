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Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году

В законопроекте прописаны определения гостевого дома и классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития

02 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Закон о гостевых домах в России может вступить в силу 1 марта 2024 года. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается в документе Минэкономразвития, размещённом на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В проекте прописаны определения гостевого дома и классификация, которая будет вестись аккредитованными организациями в соответствии с правилами от Минэкономразвития. Такие дома определят в тот же реестр, что и отели, пляжи и горнолыжные трассы. При этом получение статуса оставят добровольным.

В АТОР отметили, что в регионах очень ждут этот законопроект. В том числе и в Алтайском крае.

"Такой вид размещения популярен на пляжных курортах. В Краснодарском крае их около десяти тысяч. Ещё примерно пять-семь тысяч принимает туристов в Крыму. Ещё он востребован в Дагестане, на берегу Байкала, в Алтайском крае, в Суздале, Плёсе", – сообщили в ассоциации.

Значительных ограничений в документе не предусмотрено. Владельцы мест размещения должны будут лишь уведомить о начале своей работы.

Комментарии 2

  • Подобные законы принимаются лишь ради одного - ободрать до последней липки сначала как всегда - налог, далее последует сертифицирование, естественно ради поднятия сервиса, а естественно собственник все переложит на отдыхающих вот вам и отдых в родной стране, когда уже давно дешевле отдохнуть где в другом месте!
    02 марта, Гость   Ответить
  • В нашей деревне раскол прям произошел между теми у кого гостевые дома есть и теми у кого их нет. У кого есть никаких налогов с этого не платят (по закону сдача такой жилой площади жителем села не облагается налогом). Каждое начало сезона нас, у кого дома, собирают сотрудники администрации с приглашенным чиновником с министерства по туризму, налоговым работником, и активистами там всякими у которых гостевых домов нет) и промывают мозг на предмет того, что надо регистрировать ИП и платить налоги. Несколько лет подряд им говорим что желаем остаться в том же статусе и они расходятся посрамленные
    02 марта, Гость   Ответить
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