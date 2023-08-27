Закон о лишении гражданства за уклонение от призыва внесли в Госдуму

Проект уже готов и на следующей неделе поступит на рассмотрение

27 августа 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России рассмотрят законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет или мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.

По его словам, проект уже готов и на следующей неделе будет внесен на рассмотрение. Инициатива предполагает лишение гражданства и депортацию для граждан, получивших российский паспорт, но уклоняющихся от несения воинской службы.

Для постановки на воинский учет у людей с приобретенным гражданством будет установлен определенный срок.