Закон о лишении гражданства за уклонение от призыва внесли в Госдуму
Проект уже готов и на следующей неделе поступит на рассмотрение
27 августа 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России рассмотрят законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет или мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.
По его словам, проект уже готов и на следующей неделе будет внесен на рассмотрение. Инициатива предполагает лишение гражданства и депортацию для граждан, получивших российский паспорт, но уклоняющихся от несения воинской службы.
Для постановки на воинский учет у людей с приобретенным гражданством будет установлен определенный срок.
10:57:17 27-08-2023
За одно и депутатов, с губернаторами, откосившими от службы, депортируйте вместе с тожероссиянинами
07:08:57 28-08-2023
И команды ЦСКА и СКА. Они что,привелигированные?
07:46:18 28-08-2023
С футболистами и другими спортсменами правда не понятно. И уехали из страны вроде бы под 3 миллиона, часть из них будут не граждане, а если въезд иностранцев у нас не запрещен, будут приезжать к родственникам в гости, их уже не могут призвать, они не граждане. Некоторым это даже понравится
21:25:44 28-08-2023
Давать надо только тогда когда отслужил в Армии по призыву или мобилизации.