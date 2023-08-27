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Закон о лишении гражданства за уклонение от призыва внесли в Госдуму

Проект уже готов и на следующей неделе поступит на рассмотрение

27 августа 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В России рассмотрят законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет или мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.

По его словам, проект уже готов и на следующей неделе будет внесен на рассмотрение. Инициатива предполагает лишение гражданства и депортацию для граждан, получивших российский паспорт, но уклоняющихся от несения воинской службы.

Для постановки на воинский учет у людей с приобретенным гражданством будет установлен определенный срок.

Армия призыв в армию

Комментарии 4

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Гость

10:57:17 27-08-2023

За одно и депутатов, с губернаторами, откосившими от службы, депортируйте вместе с тожероссиянинами

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Гость

07:08:57 28-08-2023

И команды ЦСКА и СКА. Они что,привелигированные?

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Гость

07:46:18 28-08-2023

С футболистами и другими спортсменами правда не понятно. И уехали из страны вроде бы под 3 миллиона, часть из них будут не граждане, а если въезд иностранцев у нас не запрещен, будут приезжать к родственникам в гости, их уже не могут призвать, они не граждане. Некоторым это даже понравится

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Гость

21:25:44 28-08-2023

Давать надо только тогда когда отслужил в Армии по призыву или мобилизации.

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