Вице-спикер Чернышов считает, что оценки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные оценки оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление

26 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах — музыке, ИЗО, технологи и физкультуре. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил предложение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением перейти на зачетную систему по творческим и общеразвивающим предметам. По его словам, многие ученики из-за страха плохих оценок ходят в школу как на каторгу, а такая мера позволит изменить отношение.

"Радикальные предложения, такие как отмена домашних заданий — излишни, но избавить детей от выставления баллов по общеразвивающим и творческим предметам — музыке, ИЗО, технологии, физкультуре — вполне возможно и даже нужно", — заявил он.

Депутат считает, что оценки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные оценки оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление. По мнению Чернышова, сперва инициативу следует опробовать в Москве, а после масштабировать на другие регионы.