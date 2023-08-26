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В Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах

Вице-спикер Чернышов считает, что оценки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные оценки оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление

26 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах — музыке, ИЗО, технологи и физкультуре. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил предложение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением перейти на зачетную систему по творческим и общеразвивающим предметам. По его словам, многие ученики из-за страха плохих оценок ходят в школу как на каторгу, а такая мера позволит изменить отношение.

"Радикальные предложения, такие как отмена домашних заданий — излишни, но избавить детей от выставления баллов по общеразвивающим и творческим предметам — музыке, ИЗО, технологии, физкультуре  — вполне возможно и даже нужно", — заявил он.

Депутат считает, что оценки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные оценки оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление. По мнению Чернышова, сперва инициативу следует опробовать в Москве, а после масштабировать на другие регионы. 

Госдума школы

Комментарии 6

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Гость

09:22:31 26-08-2023

Давно пора это сделать!

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Гость

10:22:07 26-08-2023

Физкультуру вообще отмените. Плодите жирных очкариков. Кого потом мобилизовать будете? Трудовика с физруком?

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Гость

22:27:49 26-08-2023

Гость (10:22:07 26-08-2023) Физкультуру вообще отмените. Плодите жирных очкариков. Кого ... Причем здесь отмена физкультуры? Речь идет об отмене оценок. чтобы дети без спортивных способностей ходили на уроки с удовольствием, не боялись получить двойку. А вот с чем связано то, что вы не поняли смысла статьи? Не с тем ли, что занимались физрой в ущерб другим предметам?

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Гость

10:35:29 26-08-2023

Совершенно правильное решение по рисованию и технологии отменить оценки. Дочь училась в школе с английским уклоном на отлично. С физкультурой проблем не было ибо была она мастер спорта России. Но вот главные предметы в школе иногда были рисование и технология. Это морально убивало когда по всем предметам отлично, а по рисованию или технологию еле еле четверку ставили. Ну не художник она и не повариха. Что тут поделаешь.

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Горожанка

10:43:48 26-08-2023

И это правильно.

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Гость

11:08:29 27-08-2023

У нас еще черчение было, тоже не всем давалось.

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