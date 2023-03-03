Закон о повышении призывного возраста в России может вступить в силу осенью

Об этом сообщил сенатор Виктор Бондарев

03 марта 2023, 12:29, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Законопроект о повышении призывного возраста может быть внесён в Госдуму уже этой весной. Об этом в беседе с РИА Новости сказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью", – сказал он.

Сенатор также добавил, что законопроект пока ещё находится в работе, и до начала весеннего призыва "принять и начать применять этот документ вряд ли возможно". По его словам, сейчас внимание Минобороны, парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке документа к внесению в Госдуму не упустить важных деталей.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооружённых сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявлял, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023 году, однако сначала для этого необходимо принять законодательную базу.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках повышения призывного возраста в России – это исключительно прерогатива Минобороны РФ, однако глава государства Владимир Путин концептуально поддержал эту идею.