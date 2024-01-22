Закон о продаже алкоголя до 23:00 сняли с рассмотрения в Алтайском крае

Парламентарии будут ждать корректировок на федеральном уровне

22 января 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Законопроект о продлении времени розничной продажи алкоголя до 23:00 сняли с рассмотрения в Алтайском крае. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Александр Молотов.

"В связи с ожидаемыми корректировками правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне", – пояснил парламентарий.

Изменить время продажи алкоголя предлагал бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов. По его словам, в сельской местности магазины начали закрываться в 21:00, потому что алкоголь можно продавать только до этого времени.

Из-за этого аграрии, смены которых заканчиваются позже, испытывают неудобства, потому что не могут купить продукты.