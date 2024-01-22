Закон о продаже алкоголя до 23:00 сняли с рассмотрения в Алтайском крае
Парламентарии будут ждать корректировок на федеральном уровне
22 января 2024, 10:35, ИА Амител
Законопроект о продлении времени розничной продажи алкоголя до 23:00 сняли с рассмотрения в Алтайском крае. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Александр Молотов.
"В связи с ожидаемыми корректировками правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне", – пояснил парламентарий.
Изменить время продажи алкоголя предлагал бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов. По его словам, в сельской местности магазины начали закрываться в 21:00, потому что алкоголь можно продавать только до этого времени.
Из-за этого аграрии, смены которых заканчиваются позже, испытывают неудобства, потому что не могут купить продукты.
10:39:36 22-01-2024
Пусть идут с полицаями снежные фигуры лепят
11:00:06 22-01-2024
Хватит спаивать народ!
11:05:05 22-01-2024
"Из-за этого аграрии, смены которых заканчиваются позже, испытывают неудобства, потому что не могут купить продукты." ахахаха!!!
11:40:10 22-01-2024
Хорошая новость.
11:51:04 22-01-2024
Все алкашки надо собрать на одной улице. Хотите бухать идите туда и не мешайте людям
12:22:32 22-01-2024
Уенп (11:51:04 22-01-2024) Все алкашки надо собрать на одной улице. Хотите бухать идите... А еще лучше не разрешать продавать алкоголь и пиво в продуктовых магазинах, создать специализированные магазины по продаже алкогольных напитков и расположить вне города, в пригороде. Рядом - пункты полиции.
13:23:30 22-01-2024
гость (12:22:32 22-01-2024) А еще лучше не разрешать продавать алкоголь и пиво в продук... что продуктовые магазины тогда сразу закончатся. И вы будете бегать за едой "в алкашки", "собранные на одной улице", и опять вдоволь оскорбляться.
12:07:03 22-01-2024
Какая трогательная забота об аграриях в сельской местности. Плачу от умиления. Ну где ещё могут быть такие чуткие депутаты.
13:04:35 22-01-2024
Жора (12:07:03 22-01-2024) Какая трогательная забота об аграриях в сельской местности. ... с учетом того,что почти в каждом населенном пункте торгует круглосуточно несколько точек,аж умиляет такое беспокойство и смешит
13:37:03 22-01-2024
Жора (12:07:03 22-01-2024) Какая трогательная забота об аграриях в сельской местности. ... только в деревнях самогонку пьют, которую продают круглосуточно)))
12:22:13 22-01-2024
Хочет он выпить пусть пьет в чем проблема.
12:30:22 22-01-2024
С 22 июля 2011 года поправки, внесённые в 171-й федеральный закон, запретили розничную продажу алкогольной продукции в России с 23:00 до 8:00 по местному времени. При этом закон предоставил российским регионам право изменять время продажи спиртных напитков в сторону ужесточения. Какой смысл рассматривать новый закон, если всего лишь нужно снять ограничения к уже существующему. Просто у нас нас господа депутаты не имеют юридического образования. Зарплату получают. Следует отстранить от работы в Гордуме лиц без юридического и экономического образования, посадив на удаленку за МРОТ.
12:40:20 22-01-2024
Гость (12:30:22 22-01-2024) С 22 июля 2011 года поправки, внесённые в 171-й федеральный ... Действительно, есть же федеральный закон, который действует в других городах, в том числе в Москве. Что за желание делать из жителей края идиотов, придумывая всё новые и новые формы ограничений.
15:55:38 22-01-2024
Гость (12:40:20 22-01-2024) Действительно, есть же федеральный закон, который действует ... У местных жителей жажда быть идиотами. И дело не в продаже алкоголя. Так что не надо мешать им быть теми, кем они хотят быть. Это цель их жизни. И она достигнута.
13:57:53 22-01-2024
Хочет - найдет мимо кассы.А по ходу пусть будет ассортимент , мало ли кто то к даме пойдет - пожалуйста культурно купил вина и торт,возможно цветы.Почему у нас всегда какойто стопор ставят и народ как баранов ведут в никуда.
15:47:46 22-01-2024
Гость (13:57:53 22-01-2024) Хочет - найдет мимо кассы.А по ходу пусть будет ассортимент ... - Мне два "тройных" и один "ландыш". - Да бери уж три "тройных" - Нельзя, с нами дама....
14:13:48 22-01-2024
Как надоели алкаши, они всюду.
16:28:13 22-01-2024
Закройте пивнушки в жилых домах! Региональные парламенты теперь преспокойно могут это сделать! И на Урале такой закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах уже принят в первом чтении! Чем люди на Алтае хуже людей на Урале?! Почему там депутаты подумали о спокойствии людей, а не о выгоде производителей и и удобстве определенной части населения, которые привыкли пойло прямо в доме покупать! Сколько можно поддерживать алко лобби в Алтайском крае! Ждем - ваш выход господа депутаты всех фракций!