"Золотой" час. Одобряет ли ретейл продажу алкоголя после 21:00 и кому это невыгодно
Не все представители "алкобизнеса" поддерживают инициативу депутатов
15 января 2024, 11:07, Алёна Жукова
Предлагаемое увеличение времени продажи алкоголя в Алтайском крае вряд ли приведет к росту потребления спиртного, зато положительно скажется на бизнесе, его доходах и отчислениях в бюджет. Об этом amic.ru заявили представители барнаульских специализированных магазинов, алкомаркетов и торговых точек. По их мнению, установленные в крае временные рамки (с 21:00 до 09:00) неоправданно суровые, тем более что во многих сибирских регионах запрет действует с 23:00. Кто в первую очередь ощутит эффект от предлагаемых изменений, почему не все алкомаркеты готовы увеличивать время работы и снизится ли популярность "наливаек" – в материале amic.ru.
Без ажиотажа
Жесткое регулирование продажи алкоголя в России действует уже много лет. Так, с 1 января 2013 года пиво наравне с другой алкогольной продукцией запретили продавать в магазинах с 23:00 до 09:00. Регионам дали право ставить более строгие рамки. Алтайский край стал одним из субъектов, где ограничение на продажу вступает в силу уже с 21:00. Однако, по мнению алтайского бизнеса, введенные в регионе ограничения чересчур строги.
"С первого дня, когда эти рамки ввели, мы выступали за 23:00. Как показала практика, установленный предел в 21:00 не привел к снижению потребления алкоголя и сопутствующей преступности. Любые ограничения, налагаемые на бизнес, чаще всего ведут к снижению активности предпринимательства, их доходов и поступлений в бюджет", – прокомментировал amic.ru управляющий ООО "Тейси" Максим Байкалов.
Впрочем, колоссальной прибыли от нововведения компания не ждет: на последний час работы торговых точек (и уж тем более на последние минуты) приходится небольшая доля продаж.
Но если инициативу все-таки одобрят, компания готова скорректировать работу некоторых магазинов в зависимости от их локации.
"Мы положительно относимся к этому предложению. Однако не думаю, что это кардинально повлияет на работу сетей. Какой-то процент дохода, конечно, появится, но не существенный, это точно. Население уже давно приспособилось, не думаю, что после 21:00 очередь выстроится", – отметил Байкалов.
Главное – локация
Увеличение времени продажи алкоголя в регионе в первую очередь интересно крупным продуктовым сетям, считает руководитель одного из специализированных алкомаркетов. А вот для винотек оно вряд ли будет решающим.
"Это (предлагаемая инициатива. – Прим. ред.) некий лоббизм ретейла, крупных сетей. Там человек может заехать за молоком и зайти в отдел с алкоголем. У специализированных магазинов другая коммерческая составляющая. Я вообще не знаю, почему в разных регионах этот режим разный. Во многих регионах до 23:00. Нашим сетям, магазинам у дома, дополнительный час (или два) будет на руку. В совокупности он даст хороший доход. Небольшим, единичным точкам этот час позволит заработать столько же, сколько придется потратить на зарплату продавцам", – отметил предприниматель.
Увеличивать время работы магазина он не намерен: на последний час (20:00-21:00) приходится небольшой трафик, единичные посетители. Пару раз в неделю за несколько минут до закрытия может поступить звонок с запросом на доставку. Менять режим работы ради разовых обращений – экономически невыгодно.
"Самое важное для регулирования времени работы – локация торговой точки. Если это какой-то жилой массив, то там возможно продлить время ее работы. Если магазин находится в промзоне, деловом квартале – смысла нет. Появится нагрузка на руководство, чтобы сотрудники могли добраться до дома, оплачивать такси. Потому что транспорт после 21:00 ходит проблемно", – сказал предприниматель.
То, что "лишний" час наиболее выгоден для продуктового ретейла, считают также и в одной из крупнейших сетей специализированных магазинов спиртных напитков.
"Не думаю, что новый режим работы как-то повлияет на трафик. Увеличение времени в первую очередь интересно продуктовым торговым сетям, которые работают до 22:00 или 23:00, им приходится работать без алкоголя, хотя он бы мог составить большую часть чека. Конечно, лучше купить продукцию в проверенных местах, чем в непонятных круглосуточных "наливайках", – отметил представитель компании.
Супермаркет VS "пивнуха"
Получить комментарий от продуктовых сетей amic.ru не удалось. Единичные торговые точки поддерживают (разумеется) предлагаемое нововведение. Так, например, в продуктовом магазине на ул. Северо-Западной сообщили, что после 20:00 практически в 80% чеков есть в списке алкогольная продукция.
"С одной стороны, мы против увеличения времени продажи. Среди покупателей много молодых людей, 18-20 лет. Возможно, что действующие сейчас ограничения как-то дисциплинируют, не позволяют сбегать за "добавкой". Но с другой – все мы знаем, что наиболее популярный среди молодежи напиток – это пиво. И его можно купить на каждом углу, где работают "пивнухи". Поэтому с позиции бизнеса мы рады, что наконец-то сможем с ними конкурировать", – отметили в магазине.
Впрочем, в самых "наливайках" не считают, что нововведение способно как-то ударить по устойчивому "пенному" бизнесу. Менеджер одной из "пивных" сетей (работают до 23:00) сообщил amic.ru: компания не думает, что магазины и супермаркеты начнут с ними конкурировать за покупателей.
"Пиво на розлив ретейл предлагает крайне редко. Сети больше нацелены на реализацию крепкого алкоголя. Его и будут покупать, если время увеличат. У нас разные группы потребителей, и нововведение на работе наших точек вряд ли скажется", – отметил он.
Инициативу об увеличении времени продажи спиртного депутаты АКЗС планируют внести на рассмотрение в январе или феврале. Парламентарии обещают: они обязательно изучат статистику, как ограничение по продаже до 21:00 повлияло на здоровье населения в регионе, посоветуются с медиками. Только после взвешивания всех за и против депутаты голосованием примут решение о времени реализации алкоголя в регионе.
Кстати, один из самых жестких запретов действует в Республике Тыва: с 15:00 до 11:00. Нередко спиртное в регионе не продают в праздничные дни, в том числе в новогодние и майские. Долгое время ограничения работали даже в выходные. Локальные "сухие законы" связаны с тем, что Тыва является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в России.
11:19:15 15-01-2024
Мне только раз приходилось опечалиться что не продают позже 21-00. Как то упахалась на даче думаю забегу, баночку пивка куплю,было минут 5 десятого. Обломалась, немного стало грустно. Разливаек рядом нет. (с тех пор всегда есть запас).
11:31:29 15-01-2024
Гость (11:19:15 15-01-2024) Мне только раз приходилось опечалиться что не продают позже ... Аналогично! Неожиданно приехали родственники из другого города, пока они в душе, я в ближайший магазин - и облом! С тех пор, к радости торговли, держу основательный запас дома. Так что ограничение времени продажи - маркетинговый ход, чтобы люди больше покупали алкоголя.
12:33:42 15-01-2024
Гость (11:31:29 15-01-2024) Аналогично! Неожиданно приехали родственники из другого горо... Пиво только и держать дома. Оно после этого моча мочой. А баночное вообще не пью.
12:43:07 15-01-2024
Гость (12:33:42 15-01-2024) Пиво только и держать дома. Оно после этого моча мочой. А ба... А я разливное не пью. Считаю, что оно изначально моча мочой. Особенно барнаульского производства. По моему мнению, химический продукт, возможно, с запрещенными веществами.
13:07:58 15-01-2024
Гость (12:43:07 15-01-2024) А я разливное не пью. Считаю, что оно изначально моча мочой... Съездийте на пивзавод на экскурсию.
11:27:13 15-01-2024
Сделать с 8 до 23, как в Москве. Чтобы можно было рано утром или поздно вечером пойти за продуктами и купить заодно алкоголь. Не создавать толпу в часы пик. Как раз ограничения способствуют тому, что закупают вино-водочные в большем количестве, чем нужно. А вдруг не хватит? На день города и 9 мая вроде запрещают, а на самом деле таким образом торговля увеличивает выручку, люди приобретают про запас бОльшее количество и в итоге потребление увеличивается.
11:30:01 15-01-2024
А почему ритейл должны спрашивать вообще? Как и производителей и продавцов?
11:44:19 15-01-2024
время продажи алкогольной продукции нельзя увеличивать,а наоборот убирать круглосуточные точки,в городе куда не взглянешь обязательно увидишь пивнушка,а это беспокойство гражданам и антисанитария во дворах,пьяницы справляют любую нужду в наших дворах,а что видия и слышат дети это описанию не подлежит,законопослушным гражданам это увеличение принесет только дополнительное не удобство.
11:51:06 15-01-2024
татьяна (11:44:19 15-01-2024) время продажи алкогольной продукции нельзя увеличивать,а на... В ритейлах время увеличивать, а число круглосуточных пивнушек сократить.
11:54:51 15-01-2024
нельзя увеличивать время продажи алкогольной продукции,это несет лишнее беспокойство законопослушным гражданам,нарушение тишины и покоя,так как в ночное время добавки требуют только алкаши,дебоширы,а ночные заведения(круглосуточные)вообще закрывать,нормальные граждане в эти забегаловки за продуктами не ходят,а что видят дети,после гуляния взрослых,как они справляют нужду любую в наших дворах,нецензурную брань и драки.
13:21:20 15-01-2024
татьяна (11:54:51 15-01-2024) нормальные граждане в эти забегаловки за продуктами не ходят... О нормальности, не Вам рассуждать! Ибо нормальные люди тоже не проч и поздно вечером расслабится ибо другого времени попросту нет!
11:55:03 15-01-2024
Сделайте хотя бы в рамках эксперимента на 3 месяца с 8 до 23часов. Если "не зайдет", откатить назад.
12:05:08 15-01-2024
Когда есть наливайки, смысла от этих ограничений нет, неудобства только. Хотя вообще пофиг, у меня всегда есть запас.
12:31:58 15-01-2024
Стисняюсь спросить,ну и что то дало это ограничение по алкоголю. Да люди найдут выход и будет вся касса мимо налоговой и выручки в магазинах. И в обще был один такой ухарь Горбачёв (кто помнит как по головам за вином прыгали- людей просто опуститили как быдло). Предлагаю продавать как в Москве до 23 и следить охране за порядком ,а полиции на улицах и всё будет культурно и не проблематично
12:57:38 15-01-2024
Были же времена. И продажа спиртного везде и круглосуточно, и пешеходов пропускать не надо, и сиськи с сигаретами в эфире не замазывали, и матерки не запикивали, и концерты веселые. А потом все улучшали с заботой о народе. И чо, лучше стало, веселее жить?
13:28:08 15-01-2024
Гость (12:57:38 15-01-2024) И чо, лучше стало, веселее жить? Моё мнение- стало только хуже. Я офигеваю от общения современной молодёжи, когда девачка с ангельским голосочком выдаёт матерные "конструкции", от которых у пьяного сантехника лысина потеет...
20:06:57 15-01-2024
Гость (12:57:38 15-01-2024) Были же времена. И продажа спиртного везде и круглосуточно, ... Однозначно лучше. В своих 90-х сам живи.
13:02:10 15-01-2024
Кстати, один из самых жестких запретов действует в Республике Тыва: с 15:00 до 11:00---------Там что, всю ночь торговля идет? Гуляй - не хочу...
14:21:55 15-01-2024
Гость (13:02:10 15-01-2024) Кстати, один из самых жестких запретов действует в Республик... Ваш комментарий прямо указывает на уровень образованности некоторых категорий населения. Запрет с 15.00 до 11.00 означает, что в 16.00 нельзя купить алкоголь, в 17.00 - тоже, в 18,19,20 часов - аналогично. Представляете, в 22,23, 24 приобрести бутылочку "беленькой", увы, невозможно. Как и в час, два, три, четыре часа НОЧИ. Хотите побухать - ждите 11.00. Но учтите, что в 15.00 лавочка снова закроется. Итого, на покупку горячительного у вас есть 4 часа.
14:44:36 15-01-2024
гость (14:21:55 15-01-2024) Ваш комментарий прямо указывает на уровень образованности не... Специально прочитал закон респ. Тыва. Там так прямо и указано в тексте самого документа : 1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 15.00 до 11.00 часов по местному времени;
15:00:13 15-01-2024
Гость (14:44:36 15-01-2024) Специально прочитал закон респ. Тыва. Там так прямо и указан... И как, по Вашим подсчетам, можно купить водку в 19.00 и 2.00? Объясните, может я чего-то не понимаю. 11.00 - это не 11 вечера (обозначается 23.00), а 11 утра.
15:04:59 15-01-2024
Гость (15:00:13 15-01-2024) И как, по Вашим подсчетам, можно купить водку в 19.00 и 2.00... Я тоже не понимаю. Но текст закона можете посмотреть сами.
20:11:45 15-01-2024
Гость (13:02:10 15-01-2024) Кстати, один из самых жестких запретов действует в Республик... В Тыве начинают продавать в 11:00 и заканчивают в 15:00. С трех часов дня до 11 утра следующего дня - не купишь, только в кабаке. Но. Не каждый в кабак пойдет из-за дороговизны. А сделано это было из-за того что тывинцы как алтайцы, на них алкоголь очень сильно влияет, у них нет соответствующего фермента в организме - алкогольдегидрогеназы.
13:24:08 15-01-2024
При всём изобилии, казалось бы, напитков на разный вкус и кошелёк, вынужден констатировать, что в сетевом ретейле с алкогольной полкой дела обстоят швах, а в одной известной сети из соседнего ргиона, как мне кажется, алкогольным направлением заведует человек, искренне ненавидящий свою работу. На 8 (!) торговых марок местечкового "джина"- ни одного тоника! Ну и остальной набор по принципу "подешевше, позабористее"... Наши, впрочем, тоже стараются не отставать- если уж мерло или каберне- то каждого в 10 вариантах блевотности, от "виноделов" Челябинска и Подмосковья...
20:14:56 15-01-2024
Гость (13:24:08 15-01-2024) При всём изобилии, казалось бы, напитков на разный вкус и ко... Это какая сеть из соседнего региона здесь кроме федеральных? Яркие кемеровчане? Ну уж не там покупать алкоголь, там сеть для другого предназначена. Гиперы Ленты - можно найти приличное. Метро - вообще образцовая полка. Винотеки. В вашем возрасте пора понимать где и что следует покупать.
13:50:52 15-01-2024
а говорят, што в " красном и белом" весь алкоголь из порошка и воды делають, как такое пить?
15:12:20 15-01-2024
Гость (13:50:52 15-01-2024) а говорят, што в " красном и белом" весь алкоголь из порош... Из какого порошка? Из стирального?))))) Вот откуда вы такие беретесь))))))))
21:54:56 15-01-2024
Гость (15:12:20 15-01-2024) Из какого порошка? Из стирального?))))) Вот откуда вы такие ... Из стирального только с пузырьками, остальные из обычного
15:02:40 15-01-2024
Хоть во сколько и сколько покупай, все едино два раза бегать.
16:17:09 15-01-2024
Гость (15:02:40 15-01-2024) Хоть во сколько и сколько покупай, все едино два раза бегать... А то три, и четыре )
15:13:41 15-01-2024
Возможность выбора всегда лучше, чем отсутствие выбора. Пускай будет возможность покупать.