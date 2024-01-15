Не все представители "алкобизнеса" поддерживают инициативу депутатов

15 января 2024, 11:07, Алёна Жукова

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предлагаемое увеличение времени продажи алкоголя в Алтайском крае вряд ли приведет к росту потребления спиртного, зато положительно скажется на бизнесе, его доходах и отчислениях в бюджет. Об этом amic.ru заявили представители барнаульских специализированных магазинов, алкомаркетов и торговых точек. По их мнению, установленные в крае временные рамки (с 21:00 до 09:00) неоправданно суровые, тем более что во многих сибирских регионах запрет действует с 23:00. Кто в первую очередь ощутит эффект от предлагаемых изменений, почему не все алкомаркеты готовы увеличивать время работы и снизится ли популярность "наливаек" – в материале amic.ru.

Без ажиотажа

Жесткое регулирование продажи алкоголя в России действует уже много лет. Так, с 1 января 2013 года пиво наравне с другой алкогольной продукцией запретили продавать в магазинах с 23:00 до 09:00. Регионам дали право ставить более строгие рамки. Алтайский край стал одним из субъектов, где ограничение на продажу вступает в силу уже с 21:00. Однако, по мнению алтайского бизнеса, введенные в регионе ограничения чересчур строги.

"С первого дня, когда эти рамки ввели, мы выступали за 23:00. Как показала практика, установленный предел в 21:00 не привел к снижению потребления алкоголя и сопутствующей преступности. Любые ограничения, налагаемые на бизнес, чаще всего ведут к снижению активности предпринимательства, их доходов и поступлений в бюджет", – прокомментировал amic.ru управляющий ООО "Тейси" Максим Байкалов.

Впрочем, колоссальной прибыли от нововведения компания не ждет: на последний час работы торговых точек (и уж тем более на последние минуты) приходится небольшая доля продаж.

Но если инициативу все-таки одобрят, компания готова скорректировать работу некоторых магазинов в зависимости от их локации.

"Мы положительно относимся к этому предложению. Однако не думаю, что это кардинально повлияет на работу сетей. Какой-то процент дохода, конечно, появится, но не существенный, это точно. Население уже давно приспособилось, не думаю, что после 21:00 очередь выстроится", – отметил Байкалов.

Главное – локация

Увеличение времени продажи алкоголя в регионе в первую очередь интересно крупным продуктовым сетям, считает руководитель одного из специализированных алкомаркетов. А вот для винотек оно вряд ли будет решающим.

"Это (предлагаемая инициатива. – Прим. ред.) некий лоббизм ретейла, крупных сетей. Там человек может заехать за молоком и зайти в отдел с алкоголем. У специализированных магазинов другая коммерческая составляющая. Я вообще не знаю, почему в разных регионах этот режим разный. Во многих регионах до 23:00. Нашим сетям, магазинам у дома, дополнительный час (или два) будет на руку. В совокупности он даст хороший доход. Небольшим, единичным точкам этот час позволит заработать столько же, сколько придется потратить на зарплату продавцам", – отметил предприниматель.

Увеличивать время работы магазина он не намерен: на последний час (20:00-21:00) приходится небольшой трафик, единичные посетители. Пару раз в неделю за несколько минут до закрытия может поступить звонок с запросом на доставку. Менять режим работы ради разовых обращений – экономически невыгодно.

"Самое важное для регулирования времени работы – локация торговой точки. Если это какой-то жилой массив, то там возможно продлить время ее работы. Если магазин находится в промзоне, деловом квартале – смысла нет. Появится нагрузка на руководство, чтобы сотрудники могли добраться до дома, оплачивать такси. Потому что транспорт после 21:00 ходит проблемно", – сказал предприниматель.

То, что "лишний" час наиболее выгоден для продуктового ретейла, считают также и в одной из крупнейших сетей специализированных магазинов спиртных напитков.

"Не думаю, что новый режим работы как-то повлияет на трафик. Увеличение времени в первую очередь интересно продуктовым торговым сетям, которые работают до 22:00 или 23:00, им приходится работать без алкоголя, хотя он бы мог составить большую часть чека. Конечно, лучше купить продукцию в проверенных местах, чем в непонятных круглосуточных "наливайках", – отметил представитель компании.

Супермаркет VS "пивнуха"

Получить комментарий от продуктовых сетей amic.ru не удалось. Единичные торговые точки поддерживают (разумеется) предлагаемое нововведение. Так, например, в продуктовом магазине на ул. Северо-Западной сообщили, что после 20:00 практически в 80% чеков есть в списке алкогольная продукция.

"С одной стороны, мы против увеличения времени продажи. Среди покупателей много молодых людей, 18-20 лет. Возможно, что действующие сейчас ограничения как-то дисциплинируют, не позволяют сбегать за "добавкой". Но с другой – все мы знаем, что наиболее популярный среди молодежи напиток – это пиво. И его можно купить на каждом углу, где работают "пивнухи". Поэтому с позиции бизнеса мы рады, что наконец-то сможем с ними конкурировать", – отметили в магазине.

Впрочем, в самых "наливайках" не считают, что нововведение способно как-то ударить по устойчивому "пенному" бизнесу. Менеджер одной из "пивных" сетей (работают до 23:00) сообщил amic.ru: компания не думает, что магазины и супермаркеты начнут с ними конкурировать за покупателей.

"Пиво на розлив ретейл предлагает крайне редко. Сети больше нацелены на реализацию крепкого алкоголя. Его и будут покупать, если время увеличат. У нас разные группы потребителей, и нововведение на работе наших точек вряд ли скажется", – отметил он.

Инициативу об увеличении времени продажи спиртного депутаты АКЗС планируют внести на рассмотрение в январе или феврале. Парламентарии обещают: они обязательно изучат статистику, как ограничение по продаже до 21:00 повлияло на здоровье населения в регионе, посоветуются с медиками. Только после взвешивания всех за и против депутаты голосованием примут решение о времени реализации алкоголя в регионе.

Кстати, один из самых жестких запретов действует в Республике Тыва: с 15:00 до 11:00. Нередко спиртное в регионе не продают в праздничные дни, в том числе в новогодние и майские. Долгое время ограничения работали даже в выходные. Локальные "сухие законы" связаны с тем, что Тыва является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в России.