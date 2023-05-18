Мошенники довели пенсионера из Москвы до самоубийства
Мужчина сначала оформил кредит, а затем переписал на злоумышленников квартиру
18 мая 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мошенники довели московского пенсионера до самоубийства. Об этом сообщает Baza.
61-летний мужчина оформил кредит на 3,5 миллиона рублей, чтобы вложить их в "Международный валютный фонд", затем они заставили пенсионера переписать на них квартиру.
16 мая супруга москвича получила странное сообщение.
"Вызывай полицию на дом, извините, откажись от квартиры. Тогда закроют кредит в Сбербанке", – было сказано в тексте.
Женщина запаниковала и вызвала полицию, но дверь в дом была закрыта. Внутри обнаружили мёртвого мужчину.
17:46:40 18-05-2023
Когда полицаи начнут трудиться ? Всё "тюрьма-банки" существуют от безнаказанности.
18:41:44 18-05-2023
Гость (17:46:40 18-05-2023) Когда полицаи начнут трудиться ? Всё "тюрьма-банки" существ... Уже не "тюрьма-банки" а "небратья"
21:37:06 18-05-2023
Гость (18:41:44 18-05-2023) Гость (17:46:40 18-05-2023) Когда полицаи начнут труди... Тожероссиянин ?
20:41:06 18-05-2023
Не одного мошенника не поймали, а в новостях каждый день такие статьи, это очень странно, что не кто их не ловит.
10:21:09 19-05-2023
интересно, как там яровской пакет поживает?