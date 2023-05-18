Мошенники довели пенсионера из Москвы до самоубийства

Мужчина сначала оформил кредит, а затем переписал на злоумышленников квартиру

18 мая 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники довели московского пенсионера до самоубийства. Об этом сообщает Baza.

61-летний мужчина оформил кредит на 3,5 миллиона рублей, чтобы вложить их в "Международный валютный фонд", затем они заставили пенсионера переписать на них квартиру.

16 мая супруга москвича получила странное сообщение.

"Вызывай полицию на дом, извините, откажись от квартиры. Тогда закроют кредит в Сбербанке", – было сказано в тексте.

Женщина запаниковала и вызвала полицию, но дверь в дом была закрыта. Внутри обнаружили мёртвого мужчину.