НОВОСТИПроисшествия

Мошенники довели пенсионера из Москвы до самоубийства

Мужчина сначала оформил кредит, а затем переписал на злоумышленников квартиру

18 мая 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мошенники довели московского пенсионера до самоубийства. Об этом сообщает Baza.

61-летний мужчина оформил кредит на 3,5 миллиона рублей, чтобы вложить их в "Международный валютный фонд", затем они заставили пенсионера переписать на них квартиру.

16 мая супруга москвича получила странное сообщение.

"Вызывай полицию на дом, извините, откажись от квартиры. Тогда закроют кредит в Сбербанке", – было сказано в тексте.

Женщина запаниковала и вызвала полицию, но дверь в дом была закрыта. Внутри обнаружили мёртвого мужчину.

Происшествия Мошенники

Комментарии 5

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Гость

17:46:40 18-05-2023

Когда полицаи начнут трудиться ? Всё "тюрьма-банки" существуют от безнаказанности.

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Гость

18:41:44 18-05-2023

Гость (17:46:40 18-05-2023) Когда полицаи начнут трудиться ? Всё "тюрьма-банки" существ... Уже не "тюрьма-банки" а "небратья"

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Гость

21:37:06 18-05-2023

Гость (18:41:44 18-05-2023) Гость (17:46:40 18-05-2023) Когда полицаи начнут труди... Тожероссиянин ?

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Гость

20:41:06 18-05-2023

Не одного мошенника не поймали, а в новостях каждый день такие статьи, это очень странно, что не кто их не ловит.

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гость

10:21:09 19-05-2023

интересно, как там яровской пакет поживает?

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