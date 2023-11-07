Закон об исключении ОСАГО из обязательных документов приняли в первом чтении
Если инициативу примут, ставить машину на учет можно будет без полиса
07 ноября 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что полис ОСАГО предлагают исключить их перечня документов, которые необходимы для постановки авто на учет в ГИБДД.
Также инициатива предлагает сделать возможным прекращение регистрации автомобиля по заявлению владельца в случае, если машину угнали.
Автором законопроекта стал глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.
08:09:02 08-11-2023
Ну хоть что то положительное и не связанное с повышением цен