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Закон об исключении ОСАГО из обязательных документов приняли в первом чтении

Если инициативу примут, ставить машину на учет можно будет без полиса

07 ноября 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что полис ОСАГО предлагают исключить их перечня документов, которые необходимы для постановки авто на учет в ГИБДД.

Также инициатива предлагает сделать возможным прекращение регистрации автомобиля по заявлению владельца в случае, если машину угнали.

Автором законопроекта стал глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

Законопроекты Авто

Комментарии 1

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Гость

08:09:02 08-11-2023

Ну хоть что то положительное и не связанное с повышением цен

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