Закон об исключении ОСАГО из обязательных документов приняли в первом чтении

Если инициативу примут, ставить машину на учет можно будет без полиса

07 ноября 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для постановки автомобиля на учет. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что полис ОСАГО предлагают исключить их перечня документов, которые необходимы для постановки авто на учет в ГИБДД.

Также инициатива предлагает сделать возможным прекращение регистрации автомобиля по заявлению владельца в случае, если машину угнали.

Автором законопроекта стал глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.