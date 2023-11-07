В ГД предложили сделать выходным 7 ноября, а День России – рабочим

Авторы инициативы отметили, что за прошедшие годы День России так и не стал главным государственным праздником

07 ноября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуме предложили нерабочим праздничным днем сделать 7 ноября – День Октябрьской социалистической революции, а 12 июня – День России – исключить из списка нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

Депутат Анжелика Глазкова пояснила, что за прошедшие годы День России "так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны", а 7 ноября – это начало развития государства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие документа позволит еще сильнее укрепить связь между Россией и Белоруссией, где 7 ноября – государственный праздник.

Ранее День России предложили переименовать, добавив одно великое слово.