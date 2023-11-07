В ГД предложили сделать выходным 7 ноября, а День России – рабочим
Авторы инициативы отметили, что за прошедшие годы День России так и не стал главным государственным праздником
07 ноября 2023, 16:45, ИА Амител
В Госдуме предложили нерабочим праздничным днем сделать 7 ноября – День Октябрьской социалистической революции, а 12 июня – День России – исключить из списка нерабочих дней, сообщает РИА Новости.
Депутат Анжелика Глазкова пояснила, что за прошедшие годы День России "так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником страны", а 7 ноября – это начало развития государства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие документа позволит еще сильнее укрепить связь между Россией и Белоруссией, где 7 ноября – государственный праздник.
Ранее День России предложили переименовать, добавив одно великое слово.
17:03:59 07-11-2023
Давно пора!
17:05:31 07-11-2023
Ну уж нет! С 4-го по 7-е!)))
17:11:41 07-11-2023
4 ноября убрать, вернуть 7 -е, как было
17:14:35 07-11-2023
С коней попадали что-ли? День России летом, можно на речку, дачу А 7 ноября чё делать???
18:25:53 07-11-2023
Гость (17:14:35 07-11-2023) С коней попадали что-ли? День России летом, можно на речку,... Бухать, как при Советах после демонстрации.
17:14:47 07-11-2023
Лучше, конечно, День единства отменить
20:01:03 07-11-2023
Валерий (17:14:47 07-11-2023) Лучше, конечно, День единства отменить... как можно отмечать то, чего нет?
17:20:11 07-11-2023
Я с примерно 5 класса понял как правильно называется сегодняшний праздник - Великая Октябрьская социалистическая революция ! Первые два слова с большой буквы , вторые два слова с маленькой... редакторы учите мат. часть! Мне 65+..
22:31:12 07-11-2023
Не стал и никогда не станет 4 ноября праздником народным. 7 ноября это историческое событие. Уважаемая власть имущих, не переписывайте историю России. Не придумывайте новые дни празднования, значимых и не очень значимых событий ,довольно уже нерабочих дней в году. Работать надо, работать. Дел непочатый край.
17:35:28 07-11-2023
Ага!? Не для того они эту дату высчитывали, и внедряли, что бы сейчас, БАЦ! и из-за глазковой отказаться от своего праздника...! Это праздник контрреволюции, которую они выиграли...
17:49:26 07-11-2023
Отменить все выходные на праздниках и работать больше.
18:17:34 07-11-2023
Популистская, заведомо непроходная инициатива камунистов. Как и всё остальные. Невозможно заниматься политикой сидя на сгнивших постулатах столетней давности.
18:52:43 07-11-2023
Вернуть завоевания Октября - вот что было бы настоящим праздником.
19:02:50 07-11-2023
Вернуть праздник 7 ноября день Великой Октябрьской социалистической революции! Это наша история!А 12 июня и 4 ноября это просто значимые дни
19:17:18 07-11-2023
Поздравляю с с днём Великой Октябрьской социалистической революции!!!
20:05:39 07-11-2023
Видать совсем нечем заняться в Госдуме...
20:37:18 07-11-2023
4 ноября в реальности не произошло ровным счетом ничего. Они даже не потрудились правильно сделать расчет даты, когда Минин и Пожарский захватили Кремль у якобы сына Ивана Грозного, которого, на минуточку, признала его родная мать, Мария Нагая. Лжедмитрием он стал много позже, а тогда для большинства населения страны он был легитимный царь. И в его окружении были и поляки, и русские, и голландцы со шведами. Это были просто наемники и часть русской армии. И то, если считать скурпулезно, то получается опять 7 ноября) Но не для того этот праздник из пальца высасывали, чтобы его вновь отмечать седьмого) поэтому пальцем ткнули в четвертое. Его значение - это просто лишний оплачиваемый выходной.
06:40:26 08-11-2023
Гость (20:37:18 07-11-2023) 4 ноября в реальности не произошло ровным счетом ничего. Они... Гость, не копайся в прошлом мусоре, лучше думай о будущем, это сохроняет нервные клетки.
08:04:46 08-11-2023
Гость (06:40:26 08-11-2023) Гость, не копайся в прошлом мусоре, лучше думай о будущем, э... Президент копается и мы будем)Ордынцев вон откопал недавно
09:13:19 08-11-2023
Гость (20:37:18 07-11-2023) 4 ноября в реальности не произошло ровным счетом ничего. Они... Главный смысл праздника 4 ноября заключается в том, что в этот день в 2005 году отменили праздник 7 ноября. А по факту это день Казанской иконы божией матери - праздник православных. Пусть даже с добавлением "Народного единства православных".