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Закончилась ли магнитная буря, атаковавшая Землю 23 января, и когда ждать следующей?

Серия геомагнитных ударов накрыла планету в начале недели

24 января 2024, 11:10, ИА Амител

Магнитные бури / Фото: pixabay.com
Магнитные бури / Фото: pixabay.com

23 января Земля подверглась воздействую магнитной бури. Об этом сообщалось на сайте Лаборатории солнечной астрономии. По данным специалистов, геомагнитные колебания начали усиливаться еще 22 января, а во вторник достигли пяти баллов.

Рассказываем, закончилась ли эта магнитная буря, какая геомагнитная обстановка будет сегодня и когда ждать следующих ударов.

1

Закончилась ли магнитная буря, которая обрушилась на планету 23 января?

Практически. Геомагнитная активность заметно снизилась. Теперь колебания переместились из "красной" зоны в "желтую". А потому можно считать, что магнитная буря, начавшаяся 23 января, уже закончилась.
2

Какой будет геомагнитная обстановка сегодня, 24 января?

Практически весь день уровень геомагнитных возмущений будет держаться в "зеленой" зоне и составит 2-3 балла. Но после полудня будет еще один небольшой всплеск, и колебания усилятся до 4 баллов.
Отмечается, что геомагнитная обстановка будет оставаться не самой спокойной еще пару дней: всплески до 4 баллов ("желтая" зона) продолжатся и 25, и 26 января.
3

Какова вероятность, что магнитная буря будет и 24 января?

Вероятность магнитной бури 24 января составляет 15%. При этом вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – всего 1%.
4

Когда ожидается следующая магнитная буря?

Следующая магнитная буря, если верить прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, случится 18 февраля и продлится не меньше двух дней.
Впрочем, прогнозы солнечной активности часто меняются, поэтому это лишь предварительные данные.
Фото: pixabay.com

Какой по мощности будет магнитная буря, которая обрушится на Землю 22 и 23 января?

Об опасном всплеске геомагнитной активности сообщили в Лаборатории солнечной астрономии
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магнитные бури

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