Закончилась ли магнитная буря, атаковавшая Землю 23 января, и когда ждать следующей?
Серия геомагнитных ударов накрыла планету в начале недели
24 января 2024, 11:10, ИА Амител
Магнитные бури / Фото: pixabay.com
23 января Земля подверглась воздействую магнитной бури. Об этом сообщалось на сайте Лаборатории солнечной астрономии. По данным специалистов, геомагнитные колебания начали усиливаться еще 22 января, а во вторник достигли пяти баллов.
Рассказываем, закончилась ли эта магнитная буря, какая геомагнитная обстановка будет сегодня и когда ждать следующих ударов.
1
Закончилась ли магнитная буря, которая обрушилась на планету 23 января?
Практически. Геомагнитная активность заметно снизилась. Теперь колебания переместились из "красной" зоны в "желтую". А потому можно считать, что магнитная буря, начавшаяся 23 января, уже закончилась.
2
Какой будет геомагнитная обстановка сегодня, 24 января?
Практически весь день уровень геомагнитных возмущений будет держаться в "зеленой" зоне и составит 2-3 балла. Но после полудня будет еще один небольшой всплеск, и колебания усилятся до 4 баллов.
Отмечается, что геомагнитная обстановка будет оставаться не самой спокойной еще пару дней: всплески до 4 баллов ("желтая" зона) продолжатся и 25, и 26 января.
3
Какова вероятность, что магнитная буря будет и 24 января?
Вероятность магнитной бури 24 января составляет 15%. При этом вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – всего 1%.
4
Когда ожидается следующая магнитная буря?
Следующая магнитная буря, если верить прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, случится 18 февраля и продлится не меньше двух дней.
Впрочем, прогнозы солнечной активности часто меняются, поэтому это лишь предварительные данные.
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