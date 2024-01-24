Серия геомагнитных ударов накрыла планету в начале недели

24 января 2024, 11:10, ИА Амител

Магнитные бури / Фото: pixabay.com

23 января Земля подверглась воздействую магнитной бури. Об этом сообщалось на сайте Лаборатории солнечной астрономии. По данным специалистов, геомагнитные колебания начали усиливаться еще 22 января, а во вторник достигли пяти баллов.

Рассказываем, закончилась ли эта магнитная буря, какая геомагнитная обстановка будет сегодня и когда ждать следующих ударов.

1 Закончилась ли магнитная буря, которая обрушилась на планету 23 января? Практически. Геомагнитная активность заметно снизилась. Теперь колебания переместились из "красной" зоны в "желтую". А потому можно считать, что магнитная буря, начавшаяся 23 января, уже закончилась.

2 Какой будет геомагнитная обстановка сегодня, 24 января? Практически весь день уровень геомагнитных возмущений будет держаться в "зеленой" зоне и составит 2-3 балла. Но после полудня будет еще один небольшой всплеск, и колебания усилятся до 4 баллов. Отмечается, что геомагнитная обстановка будет оставаться не самой спокойной еще пару дней: всплески до 4 баллов ("желтая" зона) продолжатся и 25, и 26 января.

3 Какова вероятность, что магнитная буря будет и 24 января? Вероятность магнитной бури 24 января составляет 15%. При этом вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – всего 1%.