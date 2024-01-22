НОВОСТИОбщество

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Госдуму

Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы

22 января 2024, 14:19, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru
Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ  и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя.

"Предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования", – говорится в описании к документу.

Что касается призывов к осуществлению деятельности против государства, то к ним предлагают отнести все преступления диверсионной направленности.

"Когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды против какой-либо социальной группы", – пояснили авторы законопроекта.

Фото: unsplash.com

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также статьи о дискредитации ВС РФ
НОВОСТИОбщество
Армия Госдума законопроекты Фейки

Комментарии 19

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Гость

14:24:30 22-01-2024

Что за полумеры? Отрезать язык.

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Гость

15:54:44 22-01-2024

Гость (14:24:30 22-01-2024) Что за полумеры? Отрезать язык.... Ты типа так искрометно пошутил? Да давай отрежем тебе, за чем дело стало?

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Гость

14:48:52 22-01-2024

Кажется такое уже было. Сейчас за фейк дискредитирующий, потом за правду дискредитирующую... а потом за любые мысли.

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Гость

15:02:44 22-01-2024

Гость (14:48:52 22-01-2024) Кажется такое уже было. Сейчас за фейк дискредитирующий, пот... У нас свой особый путь

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Гость

15:46:07 22-01-2024

Гость (15:02:44 22-01-2024) У нас свой особый путь... Только результат всегда один

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Гость

15:56:16 22-01-2024

Гость (15:02:44 22-01-2024) У нас свой особый путь... У всех стран, ведущих боевые действия свой особый путь. Не догоняешь посему?

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Гость

15:55:23 22-01-2024

Гость (14:48:52 22-01-2024) Кажется такое уже было. Сейчас за фейк дискредитирующий, пот... Во время войны нужно фильтровать свой базар.

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Гость

16:21:29 22-01-2024

Гость (15:55:23 22-01-2024) Во время войны нужно фильтровать свой базар.... кто-то объявлял войну? за это слово некоторых посадили. так что фильтруйте свой базар для начала

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Гость

20:34:23 22-01-2024

Гость (14:48:52 22-01-2024) Кажется такое уже было. Сейчас за фейк дискредитирующий, пот... Мыслить, надо про себя и под одеялом.

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гость

15:14:35 22-01-2024

люди много возмущаются, вот и позатыкают всем рты.

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Гость

15:56:53 22-01-2024

гость (15:14:35 22-01-2024) люди много возмущаются, вот и позатыкают всем рты. ... Кто и чем возмущается? Конкретику можешь озвучить?

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Гость

16:49:48 22-01-2024

Гость (15:56:53 22-01-2024) Кто и чем возмущается? Конкретику можешь озвучить?... Гость, ты допрос ведешь и на минуту суда зашел? Следователем пахнет от тебя.

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Гость

17:50:30 22-01-2024

Гость (15:56:53 22-01-2024) Кто и чем возмущается? Конкретику можешь озвучить?... Конкретно политикой мигрантов, их безнаказанность, но теперь об этом ни ни....

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Гость

15:27:58 22-01-2024

ну ненавидишь едросов или чинуш зажравшихся. считай кандидат. скоро ещё долю от этого имущества стукачам закрепят законодательно и здравствуй новый 37-й

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Гость

15:39:08 22-01-2024

В основном-то люди возмущаются за лояльность к 5-й колонне. За безнаказанность гадящим на страну.

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Гена

15:50:38 22-01-2024

... Примут моментально... Это не валежник который 4 года терли...

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Гость

16:47:48 22-01-2024

Гена (15:50:38 22-01-2024) ... Примут моментально... Это не валежник который 4 года тер... Который по факту так и не реально собирать

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Гость

17:47:58 22-01-2024

Интересно все равно в итоге делают, о чем им раньше говорили, но с опозданием на год-полтора. Через пару лет может налог на роскошь введут. Хотя после выборов может забудут

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Гость

08:43:02 23-01-2024

А когда все поменяется, конфискованное вернут?

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