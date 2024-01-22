Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Госдуму

Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы

22 января 2024, 14:19, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя.

"Предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования", – говорится в описании к документу.

Что касается призывов к осуществлению деятельности против государства, то к ним предлагают отнести все преступления диверсионной направленности.